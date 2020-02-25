ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Союз продвигается. Интерес есть других стран». Назарбаев рассказал о перспективах развития ЕАЭС

25.02.2020 20:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Председателю Коллегии ЕЭК будет оказана всемерная поддержка в укреплении Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом представителя нашей страны Михаила Мясниковича заверил Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана и почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета.

«Союз продвигается. Интерес есть других стран». Назарбаев рассказал о перспективах развития ЕАЭС

Стороны обсудили дальнейшее развитие взаимоотношений между государствами ЕАЭС. Михаил Мясникович рассказал об итогах переговоров с руководством Казахстана и о дальнейшей работе Евразийской экономической комиссии.

Напомним, накануне в центре внимания были вопросы евразийской интеграции до 2025 года, создания единой базы технического регулирования и устранения препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС.

«Союз продвигается. Интерес есть других стран». Назарбаев рассказал о перспективах развития ЕАЭС

Нурсултан Назарбаев, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета:
Союз продвигается. Интерес есть других стран, которые хотят быть наблюдателями, хотят вступить в этот союз. Впереди большая работа. Интеграция с Европейским союзом когда-нибудь приведет к тому, что это выгодно – и Европейскому союзу, и нам – контактировать, сотрудничать. Поэтому мы будем поддерживать вас, я буду поддерживать. Как почетный председатель я еще раз желаю вам успеха.

Добавим, ранее Михаил Мясникович посетил Кыргызстан и Армению, где провел встречи с руководством этих стран. А спустя два дня его ждут в Беларуси.

«Союз продвигается. Интерес есть других стран». Назарбаев рассказал о перспективах развития ЕАЭС

Люди в материале: Михаил Мясникович, Нурсултан Назарбаев

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Председателю Коллегии ЕЭК будет оказана всемерная поддержка в укреплении Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экономист: В провале китайских проектов в Беларуси виноваты спецслужбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика