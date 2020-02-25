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«Союз продвигается. Интерес есть других стран». Назарбаев рассказал о перспективах развития ЕАЭС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Председателю Коллегии ЕЭК будет оказана всемерная поддержка в укреплении Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом представителя нашей страны Михаила Мясниковича заверил Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана и почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета.
Стороны обсудили дальнейшее развитие взаимоотношений между государствами ЕАЭС. Михаил Мясникович рассказал об итогах переговоров с руководством Казахстана и о дальнейшей работе Евразийской экономической комиссии.
Напомним, накануне в центре внимания были вопросы евразийской интеграции до 2025 года, создания единой базы технического регулирования и устранения препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС.
Нурсултан Назарбаев, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета:
Добавим, ранее Михаил Мясникович посетил Кыргызстан и Армению, где провел встречи с руководством этих стран. А спустя два дня его ждут в Беларуси.
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Новости Беларуси. Председателю Коллегии ЕЭК будет оказана всемерная поддержка в укреплении Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24...
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