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В БНТУ во время работы умер преподаватель

25.02.2020 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ему было 55 лет.

В Белорусском национальном техническом университете в Минске умер старший преподаватель Павел Петрусенко. Трагическое происшествие случилось 24 февраля. Информацию об этом «Еврорадио» подтвердил пресс-секретарь БНТУ Виталий Гмырак:

«Стало плохо около 12:30 на приборостроительном факультете. Сразу вызвали «скорую», принимались меры, но, к сожалению, спасти не удалось — инфаркт».

В учреждении уточнили, что у преподавателя в тот момент не было занятий.

Петрусенко было 55 лет. На кафедре стандартизации, метрологии и информационных систем он работал с 1990 года.

В пресс-службе добавили, что руководство БНТУ приносит соболезнования родным и близким покойного.
 
Теги: Минск
 
 
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