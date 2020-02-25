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Экономист: В провале китайских проектов в Беларуси виноваты спецслужбы
Источник материала: Партизан
Светлогорский ЦКК, Шкловский завод газетной бумаги, Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» — неудачные примеры китайских проектов. Кто допустил такой системный провал и принес ущерб стране в миллиарды долларов?
— Если проанализировать, что сделали китайцы в Беларуси, то они нам не коронавирус, а такую гигантскую свинью в финансы подбросили, — считает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.
— Правильно сделали. Дураков надо так учить, — высказался в программе
Экономист вспомнил, как с ним советовались, заключать ли контракты с китайцами на поставку оборудования для легкой промышленности. Заико, который жил и работал в Китае, дал категорически отрицательный ответ.
— Китайцы плохо подготовлены в инженерно-техническом отношении, — пояснил эксперт.
В провале китайских проектов в Беларуси виноваты спецслужбы, считает Заико.
— Они боятся или плохо подготовлены, или стеснительны. Боятся, что уволят, не дадут звание генерала, поставят вопрос о служебном несоответствии. Они же там, понимаете, как лягушки в серпентарии, — заключил экономист.
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Светлогорский ЦКК, Шкловский завод газетной бумаги, Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» — неудачные примеры китайских проектов. Кто допустил такой...
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