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Из-за коронавируса богатейшие люди мира потеряли за день почти 139 млрд долларов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось накануне примерно на 139 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной стало значительное снижение индексов на торгах в США и других странах из-за опасений, что распространение коронавируса COVID-19 может нанести ущерб мировой экономике. Самые крупные суммы – почти по 5 миллиардов долларов каждый – потеряли генеральный директор Луи Витон и глава Amazon.
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Новости Беларуси. Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось накануне примерно на 139 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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