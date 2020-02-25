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Минское «Динамо» установило антирекорд КХЛ. Предыдущий держался 11 лет
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» установило антирекорд Континентальной хоккейной лиги по пропущенным шайбам за сезоне.
Вторая пропущенная шайба в игре с «Локомотивом» стала для «зубров 226-й в текущем чемпионате.
Этот антирекорд держался с сезона-2008/2009 — первого в истории КХЛ. Тогда больше сконцентрированный на драках, нежели на хоккее, чеховский «Витязь» пропустил 225 голов.
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Минское «Динамо» установило антирекорд Континентальной хоккейной лиги по пропущенным шайбам за сезоне.
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