Минское «Динамо» установило антирекорд КХЛ. Предыдущий держался 11 лет

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» установило антирекорд Континентальной хоккейной лиги по пропущенным шайбам за сезоне.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вторая пропущенная шайба в игре с «Локомотивом» стала для «зубров 226-й в текущем чемпионате.

Этот антирекорд держался с сезона-2008/2009 — первого в истории КХЛ. Тогда больше сконцентрированный на драках, нежели на хоккее, чеховский «Витязь» пропустил 225 голов.