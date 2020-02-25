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Фотограф из Беларуси вышла в финал World Press Photo
Источник материала: Партизан
Ее работы представлены в номинации «Портреты».
Белоруска Татьяна Ткачева — среди финалистов престижного международного конкурса фотожурналистики World Press Photo. Ее работы представлены в номинации «Портреты». Победители будут названы в апреле.
Ткачева — фотокорреспондент газеты «Звязда». Она — автор проекта «Между правом и стыдом», рассказывающего о женщинах, которые сделали аборты, сообщает
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Ее работы представлены в номинации «Портреты».
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