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C 1 марта в Беларуси запрещаются к продаже некоторые лекарственные средства

25.02.2020 20:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

C 1 марта в Беларуси запрещаются к продаже некоторые лекарственные средства
Фото из открытых источников

Как сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, с 1 марта 2020 года устанавливается запрет на продажу лекарств, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы.

C 1 марта в Беларуси запрещаются к продаже некоторые лекарственные средства Личная аптечка. Как правильно хранить лекарства дома?

Запрет коснется лекарств, предназначенных для экстракорпорального оплодотворения (менотропин (человеческий менопаузальный гонадотропин), фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс), а также включенных в перечень основных относящихся к терапевтической подгруппе анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы C01 - C10 (для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы), пишет БЕЛТА.

Это предусмотрено указом от 22 августа 2018 года №345, которым в Беларуси была введена обязательная регистрация предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарства. Положения указа распространяются на 41 международное непатентованное наименование лекарственных средств при их обращении на территории Беларуси. Эти лекарства делятся на несколько категорий, для каждой из которых установлены свои сроки запрета в том случае, если предельные отпускные цены производителей не будут зарегистрированы.

 
 
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Запрет устанавливается на продажу лекарств, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы.
 
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