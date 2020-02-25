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Партия Позняка призвала создать движение за выборы без Лукашенко

25.02.2020 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Съезд Консервативно-Христианской партии - БНФ призвал создать движение за выборы без Александра Лукашенко. Об этом говорится в обращении партии по итогам 13-го съезда.

Главной причиной отсутствия смены власти в Беларуси партия Зенона Позняка называет паралич института выборов, который состоялся в 1996 году. События 24-летней давности КХП-БНФ cчитает «государственным переворотом», в результате которого система подчинилась абсолютной власти одного лица.

В обращении говорится, что законные методы смены власти ликвидированы.

«Общество практически отстранено от наблюдения за подсчетом голосов, за составлением протоколов голосования и составлением списков избирателей. Во время выборов режим организует принудительное голосование и принудительный, под страхом репрессий, загон людей на предварительное голосование, которое длится пять дней и не подконтрольно общественности».

КХП-БНФ считает, что решение этой проблемы возможно через общественное давление на власти, возможность которого гарантирует конституция. Партия призывает к «законной и справедливой борьбе».

Требования движения за демократические законные выборы следующие:

Неучастие А. Лукашенко в президентских выборах 2020 года. 

Смена всего состава Центральной избирательной комиссии.

Отмена предварительного голосования.

Партия Позняка предлагает создавать отделения движения по всей Беларуси, которые потом объединятся в системное движение. Началом движения КХП-БНФ считает публикацию в сети указанного обращения.
 
 
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Съезд Консервативно-Христианской партии - БНФ призвал создать движение за выборы без Александра Лукашенко. Об этом говорится в обращении партии по итогам 13-го...
 
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