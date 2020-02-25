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В Бресте 19-летний парень убил свою бабушку и покушался на жизнь дяди

25.02.2020 19:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте 19-летний парень убил свою бабушку и покушался на жизнь дяди
Следственный комитет РБ

Как стало известно, семейная трагедия произошла вечером 16 февраля в Бресте. По информации Следственного комитета, 19-летний молодой человек заманил в подвал свою 68-летнюю бабушку.

В Бресте 19-летний парень убил свою бабушку и покушался на жизнь дяди В Солигорском районе убили 35-летнего мужчину

Там парень нанес ей несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После этого молодой человек позвал в подвал своего 47-летнего дядю, которому попытался нанести удар топором в область головы. Однако у него это не получилось, потерпевший оказал сопротивление и вырвал из рук племянника топор.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 («Убийство»), ч.1 ст.14 и ч.2 ст.139 («Покушение на убийство двух лиц») УК Республики Беларусь. Подозреваемый задержан.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительно молодой человек пояснил, что мотивом совершения преступления послужило наличие давних конфликтных отношений. По информации TUT.by, в планах у подозреваемого было убийство всех сожителей – бабушки, дяди и матери.

 
Теги: Брест
 
 
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