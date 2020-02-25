Цены на социально значимые товары стабилизировались, но не на все. На что они продолжают расти

Источник материала: Tut.by

Цены на многие социально значимые товары стабилизировались и оказались ниже запланированных показателей. Об этом рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Однако в ведомстве отметили, что цены на некоторое продовольствие все еще продолжают расти быстрее, чем хотелось бы.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, в августе 2019 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли отметило повышенную динамику роста цен — в годовом выражении на уровне 5,5−6,2%. Особенно заметно увеличились цены на социально значимые товары. Отдельные позиции по уровню роста цен превышали общий почти в 2 раза. Некоторые товары подорожали на 9−11%. Такое подорожание превышало рост доходов населения. Это снижало доступность продуктов питания и покупательную способность в целом, но в первую очередь плохо сказывалось на уязвимых слоях населения. Кроме того, сложившаяся ситуация могла ускорить годовую инфляцию.

Чтобы этого избежать, МАРТ порекомендовал торговле не превышать предельно допустимые торговые надбавки на основные социально значимые товары. К примеру, на говядину и свинину, кроме бескостного мяса, надбавка не должна была быть больше 20%. На кефир жирностью до 2,5%, сметану жирностью до 20%, творог до 6% — не больше 15%.

Мера сработала. Около 80% торговых объектов, как рассказывали в министерстве, соблюдали рекомендации. Это стабилизировало цены на продовольствие. «По итогам 2019 года рост цен на социально значимые товары замедлился и даже сложился ниже целевого параметра», — отметили в ведомстве.

К примеру, на мясо и мясопродукты рост цен составил всего 1,3%, на рыбу и рыбопродукты — 3,6%, хлеб и изделия хлебобулочные — 4,8%, сыр — 3,5%, макаронные изделия — 3,4%, на овощи отмечается снижение цен на 6%.

Но не все продукты замедлили темпы подорожания. Молоко и молочные продукты прибавили в цене 7,9%, масло сливочное — 10,1%, мука пшеничная — 7,8%, крупа и бобовые — 11%, картофель — 10,8%.

МАРТ и дальше намерен работать над стабилизацией ситуации с ценами на социально значимые товары. Ведомство предложило производителям и поставщикам при принятии решений о повышении отпускных цен ограничиваться 4% — прогнозным показателем инфляции на 2020 год.

Также у поставщиков и производителей должен быть одинаковый подход при формировании отпускных цен на аналогичный товар при поставке на внутренний рынок и в государства — члены ЕАЭС.

Кроме того, совокупный размер любых вознаграждений, будь то премия, бонусы или другие платежи, которые производители и поставщики социально значимых товаров зачастую предоставляют торговле, не должен превышать 5% от цены приобретенных товаров. Это предложение будет обсуждаться с торговлей. В МАРТ отметили, что крайне важно, чтобы условия устроили всех. Это позволит соблюдать правила добросовестной конкуренции.

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