ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цены на социально значимые товары стабилизировались, но не на все. На что они продолжают расти

25.02.2020 20:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Цены на многие социально значимые товары стабилизировались и оказались ниже запланированных показателей. Об этом рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Однако в ведомстве отметили, что цены на некоторое продовольствие все еще продолжают расти быстрее, чем хотелось бы.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, в августе 2019 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли отметило повышенную динамику роста цен — в годовом выражении на уровне 5,5−6,2%. Особенно заметно увеличились цены на социально значимые товары. Отдельные позиции по уровню роста цен превышали общий почти в 2 раза. Некоторые товары подорожали на 9−11%. Такое подорожание превышало рост доходов населения. Это снижало доступность продуктов питания и покупательную способность в целом, но в первую очередь плохо сказывалось на уязвимых слоях населения. Кроме того, сложившаяся ситуация могла ускорить годовую инфляцию.

Чтобы этого избежать, МАРТ порекомендовал торговле не превышать предельно допустимые торговые надбавки на основные социально значимые товары. К примеру, на говядину и свинину, кроме бескостного мяса, надбавка не должна была быть больше 20%. На кефир жирностью до 2,5%, сметану жирностью до 20%, творог до 6% — не больше 15%.

Мера сработала. Около 80% торговых объектов, как рассказывали в министерстве, соблюдали рекомендации. Это стабилизировало цены на продовольствие. «По итогам 2019 года рост цен на социально значимые товары замедлился и даже сложился ниже целевого параметра», — отметили в ведомстве.

К примеру, на мясо и мясопродукты рост цен составил всего 1,3%, на рыбу и рыбопродукты — 3,6%, хлеб и изделия хлебобулочные — 4,8%, сыр — 3,5%, макаронные изделия — 3,4%, на овощи отмечается снижение цен на 6%.

Но не все продукты замедлили темпы подорожания. Молоко и молочные продукты прибавили в цене 7,9%, масло сливочное — 10,1%, мука пшеничная — 7,8%, крупа и бобовые — 11%, картофель — 10,8%.

МАРТ и дальше намерен работать над стабилизацией ситуации с ценами на социально значимые товары. Ведомство предложило производителям и поставщикам при принятии решений о повышении отпускных цен ограничиваться 4% — прогнозным показателем инфляции на 2020 год.

Также у поставщиков и производителей должен быть одинаковый подход при формировании отпускных цен на аналогичный товар при поставке на внутренний рынок и в государства — члены ЕАЭС.

Кроме того, совокупный размер любых вознаграждений, будь то премия, бонусы или другие платежи, которые производители и поставщики социально значимых товаров зачастую предоставляют торговле, не должен превышать 5% от цены приобретенных товаров. Это предложение будет обсуждаться с торговлей. В МАРТ отметили, что крайне важно, чтобы условия устроили всех. Это позволит соблюдать правила добросовестной конкуренции.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассказало, какие продукты в Беларуси стали дорожать медленнее, а что продолжает быстро расти в цене.
 
Новости дня
Новости разные
 
C 1 марта в Беларуси запрещаются к продаже некоторые лекарственные средства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика