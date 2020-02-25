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Цены на социально значимые товары стабилизировались, но не на все. На что они продолжают расти
Источник материала: Tut.by
Цены на многие социально значимые товары стабилизировались и оказались ниже запланированных показателей. Об этом рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Однако в ведомстве отметили, что цены на некоторое продовольствие все еще продолжают расти быстрее, чем хотелось бы.
Напомним, в августе 2019 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Чтобы этого избежать, МАРТ порекомендовал торговле не превышать предельно допустимые торговые надбавки на основные социально значимые товары. К примеру, на говядину и свинину, кроме бескостного мяса, надбавка не должна была быть больше 20%. На кефир жирностью до 2,5%, сметану жирностью до 20%, творог до 6% — не больше 15%.
Мера сработала. Около 80% торговых объектов, как рассказывали в министерстве, соблюдали рекомендации. Это стабилизировало цены на продовольствие. «По итогам 2019 года рост цен на социально значимые товары замедлился и даже сложился ниже целевого параметра», — отметили в ведомстве.
К примеру, на мясо и мясопродукты рост цен составил всего 1,3%, на рыбу и рыбопродукты — 3,6%, хлеб и изделия хлебобулочные — 4,8%, сыр — 3,5%, макаронные изделия — 3,4%, на овощи отмечается снижение цен на 6%.
Но не все продукты замедлили темпы подорожания. Молоко и молочные продукты прибавили в цене 7,9%, масло сливочное — 10,1%, мука пшеничная — 7,8%, крупа и бобовые — 11%, картофель — 10,8%.
МАРТ и дальше намерен работать над стабилизацией ситуации с ценами на социально значимые товары. Ведомство предложило производителям и поставщикам при принятии решений о повышении отпускных цен ограничиваться 4% — прогнозным показателем инфляции на 2020 год.
Также у поставщиков и производителей должен быть одинаковый подход при формировании отпускных цен на аналогичный товар при поставке на внутренний рынок и в государства — члены ЕАЭС.
Кроме того, совокупный размер любых вознаграждений, будь то премия, бонусы или другие платежи, которые производители и поставщики социально значимых товаров зачастую предоставляют торговле, не должен превышать 5% от цены приобретенных товаров. Это предложение будет обсуждаться с торговлей. В МАРТ отметили, что крайне важно, чтобы условия устроили всех. Это позволит соблюдать правила добросовестной конкуренции.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассказало, какие продукты в Беларуси стали дорожать медленнее, а что продолжает быстро расти в цене.
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