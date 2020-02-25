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Помпео: Россия сеет разногласия и недоверие среди граждан Беларуси

25.02.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он заявил об этом на встрече с журналистами 25 февраля, пишет REFORM.by.

«Вмешательство в выборы со стороны России — проблема не только для США. Россия сеет разногласия и недоверие среди граждан США и других стран от Беларуси до Зимбабве», – заявил он, комментируя вмешательство России в выборы. Помпео заявил, что США предпримут ответные действия, если какая-либо страна будет вмешиваться в американские выборы.

Госсекретарь США посещал Беларусь с визитом в начале февраля. Он встретился с Александром Лукашенко, Владимиром Макеем и правозащитниками.
 
 
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Он заявил об этом на встрече с журналистами 25 февраля, пишет REFORM.by.
 
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