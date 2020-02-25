В Столине бывший милиционер обещал «отмазать» сына знакомого от тюрьмы и сел сам

Бывший подполковник узнал, что против сына потерпевшего возбудили уголовное дело, и пообещал решить этот вопрос, намекнув на нужные связи в правоохранительных органах. Он получил от потерпевшего 5 тысяч долларов якобы за решение вопроса и склонял его к передаче еще 10 тысяч долларов. При этом он не собирался ничего делать, чтобы закрыть дело против сына потерпевшего.





Бывшего милиционера признали виновным в мошенничестве в крупном размере и подстрекательстве к даче взятки в крупном размере.





Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.