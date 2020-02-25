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В Столине бывший милиционер обещал «отмазать» сына знакомого от тюрьмы и сел сам
Источник материала: Партизан
25 февраля суд Столинского района вынес приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов, который за взятку обещал «отмазать» сына своего знакомого от уголовного дела.
Бывший милиционер получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и лишился звания «подполковник милиции». Также он должен выплатить государству более 5,2 тысяч рублей,
Бывший подполковник узнал, что против сына потерпевшего возбудили уголовное дело, и пообещал решить этот вопрос, намекнув на нужные связи в правоохранительных органах. Он получил от потерпевшего 5 тысяч долларов якобы за решение вопроса и склонял его к передаче еще 10 тысяч долларов. При этом он не собирался ничего делать, чтобы закрыть дело против сына потерпевшего.
Бывшего милиционера признали виновным в мошенничестве в крупном размере и подстрекательстве к даче взятки в крупном размере.
Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
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25 февраля суд Столинского района вынес приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов, который за взятку обещал «отмазать» сына своего знакомого от...
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