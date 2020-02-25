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Начался прием заявок на конкурс «Интернет-премия «ТИБО-2020»

25.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Начался прием заявок на конкурс «Интернет-премия «ТИБО-2020»

Начался прием заявок на XVIII конкурс «Интернет-премия «ТИБО-2020», сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Главная особенность премии 2020 года — вручение наград в номинациях «Блогосфера» и «Окружающая среда и зеленая энергия». Всего на конкурсе «Интернет-премия «ТИБО-2020» будет представлено 12 основных номинаций. Среди них — «Органы государственного управления» (три подноминации), «Образование и наука» (шесть), «Информационный ресурс» (четыре), «Корпоративные и тематические интернет-ресурсы» (девять), «Промо-сайты и лэндинги» (две), «Интернет-магазины» (три), «Культура, развлечение, мероприятия» (шесть), «Спорт» (четыре), «Здоровье и медицина» (четыре), «Для детей и юношества» (две).

Кроме того, жюри вправе отметить из заявленных на конкурс интернет-ресурсов лучший по дизайну, содержанию и технологичности или присудить сайту специальный приз.

На официальном сайте ИКТ-форума «ТИБО» создан специальный раздел, посвященный конкурсу. Через него можно подать заявку на участие. Прием заявок продлится до 18 апреля.

Во время конкурса «Интернет-премия «ТИБО» 21-22 мая запланирована конференция «byNet: Развитие национального сегмента интернета». По окончании первого дня конференции состоится награждение победителей и призеров «Интернет-премии «ТИБО-2020». В церемонии традиционно примут участие руководители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.

Организаторами конкурса являются Министерство связи и информатизации, Министерство информации, ЗАО «Техника и коммуникации», Ассоциация предприятий онлайн-торговли.

XXVII Международный ИКТ-форум «ТИБО» пройдет с 18 по 22 мая в «Минск-Арене».

Конкурс «Интернет-премия «ТИБО» проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. За это время в нем приняли участие около 8 тыс. белорусских интернет-ресурсов. В 2019 году на конкурс было подано 485 заявок.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Начался прием заявок на XVIII конкурс «Интернет-премия «ТИБО-2020», сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации. Главная особенность премии 2020 года —...
 
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