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Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД

25.02.2020 19:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Защита граждан, борьба с коррупцией, противодействие экстремизму. Такие ключевые задачи Президент Беларуси поставил КГБ и МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 февраля в этих силовых ведомствах обновился руководящий состав.

Так, первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности стал Сергей Теребов. Ранее он возглавлял управление КГБ по Гомельской области. Первым заместителем министра внутренних дел – начальником криминальной милиции стал Геннадий Казакевич. До настоящего момента руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.

Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД

Это была не просто формальная процедура во Дворце Независимости. Ведь речь о самом главном – нашей с вами безопасности. Как показывает жизнь, основные преступления – кражи, грабежи, разбои, убийства, причинение телесных повреждений. Президент отмечает: главное – сохранить жизнь и здоровье людей.

Александр Лукашенко также остановился на вопросах борьбы с коррупцией, обратил внимание на качественную кадровую работу. Преемственность – хорошо, но и без постоянного саморазвития никуда.

Корреспондент Екатерина Жилянина продолжит.

Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД

Кадровое обновление в силовых структурах – Комитете госбезопасности и МВД. Претенденты на должности прибыли во Дворец Независимости для традиционной по такому случаю встречи с главой государства. Но формат сегодня был несколько изменен. К разговору пригласили также руководителей ведомств. Они участвовали в выборе кандидатов, им предстоит работать с новыми в этих должностях кадрами. А речь прежде всего о первых заместителях.

Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД

У Александра Лукашенко всегда были жесткие требования к кадровой работе. Выбирают кандидатов только на альтернативной основе. Во главе угла профессионализм, преданность государству, своему делу и никакого кумовства.

Александр Лукашенко о назначениях в МВД и КГБ: «Чтобы не было круговой поруки. Кадры должны обновляться»

Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД

Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД

Первым замом в КГБ стал Сергей Теребов. Ранее он возглавлял управление Комитета госбезопасности по Гомельской области. Прежде чем стать основным кандидатом на новую должность, как и положено, прошел всестороннюю проверку.

Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД

Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Каких-то препятствующих назначению обстоятельств нет, товарищ Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что написал Вакульчик, то и есть?

Андрей Равков:
Нет, проверили разносторонне, со всеми структурами, которые обязаны.

Александр Лукашенко:
Валерий Павлович, вы уверены? Это же ключевые фигуры в КГБ.

Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД

Валерий Вакульчик, председатель КГБ Беларуси:
Так точно. В соответствии с вашими требованиями мы исходили из того, что должны быть решительные руководители, способные возглавить работу на своем участке и обеспечить выполнение задач, которые стоят перед Комитетом государственной безопасности по Конституции и те, которые ставит глава государства.

Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД

Задачи КГБ понятны. Среди ключевых – не допустить деструктивного влияния на Беларусь извне, организация контрразведывательной деятельности, борьба с терроризмом.

Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД

Сергей Теребов, первый заместитель председателя КГБ Беларуси:
Отдельно Президент остановился на вопросах противодействия коррупции. Здесь была обозначена на необходимость добывания исчерпывающей информации о противоправной деятельности потенциальных фигурантов, недопустимости формализма, недопустимости шаблонности работы, дублирования задач между правоохранительными органами.

Нельзя забывать и о кадровой работе. Здесь важна преемственность. А уровень подготовки специалистов постоянно должен расти.

Кстати, освободившееся после назначения Сергея Теребова место начальника управления в Гомельской области занял Александр Мельников. До этого момента он был начальником управления собственной безопасности КГБ.

В МВД на должность первого заместителя министра – начальника криминальной милиции предложили Геннадия Казакевича. До этого он руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.

Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Геннадий Аркадьевич Казакевич служил на различных должностях. Ваши требования – чтобы был с земли человек, – соблюдены. Из всех, кого я за 8 месяцев перебрал, это юридически наиболее грамотный офицер, преподает в Академии МВД. Действия его подразделения заслужили в том числе и вашу оценку, в том числе и вашу критику по наркоконтролю. Но главное, что мы сделали, – сдвинули с мертвой точки борьбу с наркотиками. Еще многое предстоит сделать. Я думаю, Геннадий Аркадьевич и на этом поприще, и в остальных структурах криммилиции создаст положительное движение, динамику вперед.

Подробно расспросил Президент и самого Геннадия Казакевича. От работы криминальной милиции во многом зависит безопасность людей, их жизнь, их имущество. В структуре преступлений в настоящее время 70 % – как раз те, что против собственности граждан. А на оставшиеся 30 % остаются коррупция, террор, наркотики и торговля людьми…

Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД

Александр Лукашенко:
Вы достаточно здесь профессиональны? Извините за то, что я задаю вам этот вопрос. Потому что 70 % с лишним – это уголовные преступления.

Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД

Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции:
Я проходил службу в должности начальника следственного управления города, и мы расследовали все преступления, в том числе и уголовного характера. Затем работал в службе ОБЭП, занимался экономикой и коррупцией. Соответственно, оперативно-розыскная деятельность одинакова для всех подразделений криминальной милиции. Безусловно, специфика есть. Буду вникать в нее, организовывать ее.

Александр Лукашенко:
То есть это для вас не новое направление?

Геннадий Казакевич:
Никак нет.

Министерству внутренних дел предстоит усилить работу по основным направлениям, продолжить положительную динамику.

Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД

Геннадий Казакевич:
Главная задача, которую поставил глава государства, – это сохранение жизни, здоровья и собственности граждан. В структуре преступности Республики Беларусь львиную долю занимают так называемые общеуголовные преступления – кражи, грабежи, разбои, посягательства на жизнь и здоровье наших граждан.

За последние несколько лет, благодаря усилиям не только МВД, но и всех заинтересованных, наметились положительные тренды снижения количества именно этих преступлений.

Задачи прозвучали не только для вступивших в новые должности офицеров. По сути, это актуализация задач для всего силового блока страны. Слишком большая ответственность на тех, кто сегодня носит погоны: внешние вызовы, неспокойная обстановка в мире, изощренность современных преступников. Успешно противостоять всем актуальным угрозам, от наркотрафика до информационных войн, смогут лишь настоящие профессионалы. Отсюда и такой серьезный подход к принятию кадровых решений.

Сохранять жизни, здоровье и собственность граждан. Какие задачи поставил Президент новым руководителям в КГБ и МВД

Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Теребов, Геннадий Казакевич, Андрей Равков, Юрий Караев

 
 
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