Это не БАТЭ: Какой футбольный клуб в Беларуси самый богатый?

После того как итоги сезона-2019 были подведены,и компания Lacerta задались целью изучить самую засекреченную часть белорусского футбола, а именно: в какие деньги он обходится спонсорам и государству? На протяжении нескольких недель авторы исследования общались со своими источниками – менеджерами клубов и футбольными функционерами. В результате этой работы удалось собрать максимально достоверные цифры по каждому из 16 клубов. Всего участники чемпионата Беларуси высшей лиги потратили за год почти 43 миллиона долларов. Львиную долю расходов понесли лидеры и прежде всего – новый чемпион страны. Аутсайдеры, покинувшие элитный дивизион, не сумели до конца исполнить свои бюджеты. Итог – исчезновение клубов.

«Динамо-Брест» – 10,0 млн. долларов





В июле 2019-го босс брестчан Александр Зайцев рассказал блогеру Евгению Савину, что на содержание клуба в чемпионский год ушло порядка 10 миллионов долларов. По информации Tribuna.com, 25 процентов от этой суммы руководство «сине-белых» тратит на развитие детского футбола: содержание академии в Бресте и филиалов в Александрии и Ошмянах. Вложения в клуб не окупаются даже на половину.





– Сегодня белорусский футбол для инвестора – меценатство чистой воды. К сожалению, мы не зарабатываем ни на телевизионных правах, ни на глобальных спонсорских контрактах, которые могут покрывать все расходы клуба, как это происходит в топ-чемпионатах Европы, – отмечал генеральный менеджер «сине-белых» Максим Краснобаев.





Главным учредителем «Динамо» и по совместительству основным инвестором является предприятие «Сохра Оверсиз». Оно входит в группу компаний «Сохра Групп». Это объединение было основано в Беларуси для ведения бизнеса в странах Ближнего Востока, СНГ и Евросоюза. Компания занимается поставками белорусской техники, строительных материалов и продуктов питания.





БАТЭ – 5,5 млн. долларов





Мы давно привыкли к тому, что наполняемость бюджета БАТЭ во многом зависит от выступления в еврокубках. Благодаря успехам в Лиге Чемпионов и Лиге Европы борисовчане меньше многих зависят от помощи государства. Как стало известно Tribuna.com, в прошлом сезоне благодаря госсподержке «желто-синие» наполнили лишь 30 процентов клубной казны. Однако в сезоне-2019 борисовчане не смогли обеспечить себе европейскую осень, поэтому получили от УЕФА всего 1,24 миллиона евро. А вот за евросезон-2018/19 БАТЭ заработал 12,5 миллиона евро.





Именно под европейские деньги заточены контракты практически всех игроков команды. Если бы БАТЭ в прошлом году все-таки пробился в группу Лиги чемпионов или Лиги Европы, то у клуба выросли бы не только доходы, но и расходы (в случае европейского успеха футболисты получают солидные бонусы). Без этого расходная часть бюджета «желто-синих» в 2019-м составила порядка 5,5 миллионов долларов.





«Шахтер» – 6 млн. долларов





Генеральный спонсор в лице компании «Беларуськалий» позволяет «горнякам» быть одним из самых финансово-устойчивых клубов страны. По нашей информации в прошлом году бюджет «желто-черных» составил порядка 6 миллионов долларов. Из источников, приближенных к руководству «Шахтера», «Трибуне» стало известно, что примерно половина ушло на содержание основной команды. Вторая часть покрыла расходы на детский футбол и строительство медицинско-восстановительного центра на клубной базе.





«Динамо» Минск – 4,5 млн. долларов





Прошлый год у минчан выдался непростым. После того как клуб забрали у Юрия Чижа, его работникам пришлось несладко. Футболистам, тренерам и другим сотрудникам «Динамо» по несколько месяцев не платили зарплату. Правда, когда «бело-голубые» отошли Мингорисполкому, задолженности были погашены, а бюджет в 4,5 миллиона долларов – освоен.





«Ислочь» – 2,2 млн. долларов





Клуб из Минского района развивается, а вместе с этим увеличивается и его бюджет. В прошлом году на строительство клубной базы, детскую школу, женскую и основную команды ушло порядка 2,2 миллионов долларов. На содержание мужской команды, которая в чемпионате-2019 финишировала на рекордном пятом месте, ушло около миллиона долларов.





В этом году «волки» намереваются жить скромнее. Виталий Жуковский сообщил, что бюджет «Ислочи» уменьшился примерно на 25 процентов. Из-за этого клуб отказался от женской команды, но не стал сокращать расходы на развитие детского футбола.





«Торпедо-БелАЗ» – 3,0 млн. долларов





Год назад «автозаводцы» могли приглашать легионеров на зарплату около десяти тысяч долларов в месяц. Руководство завода БелАЗ очень хотело, чтобы команда оказалась в медалях и не жалело денег на содержание. По нашей информации, в сезоне-2019 бюджет жодинцев составил порядка 3 миллионов долларов. Судя по трансферной политике клуба в нынешнее межсезонье, аппетиты футбольного проекта стали более умеренными. В Жодино уже не едут игроки из первенства России. Команда укрепляется исполнителями, которые в прошлом сезоне выступали в клубах второй половины «элиты» и отечественном Д2.





«Городея» – 1,0 млн. долларов





В сезоне-2019 «сахарники» показали лучший результат в своей истории, финишировав на седьмой строчке. Для этого даже не пришлось увеличивать бюджет, который благодаря поддержке местного сахарного комбината в последние годы составлял примерно миллион долларов. Боссы «Городеи» рассчитывают на сопоставимые деньги и в нынешнем сезоне. Однако волнения всем причастным к клубу добавляет неопределенность относительно будущего директора «Городейского сахарного комбината» Михаила Криштаповича, который является одним из фигурантов нашумевшего «сахарного дела». Стабильное финансовое положение клуба в последние годы – исключительно его заслуга.





«Славия» – 1,0 млн. долларов





Главным спонсором «Славии» является Мозырский нефтеперерабатывающий завод, которым руководит Виталий Павлов. Давний друг именитого тренера Владимира Журавеля сильно погружен в футбол и уделяет много времени делам местного клуба, обеспечивая стабильное финансирование. По информации Tribuna.com во многом благодаря стараниям Павлова в прошлом году бюджет мозырян составил 1 миллион долларов. Интересно, что ждет клуб в новом сезоне, ведь вопрос относительно поставок российской нефти в Беларусь решен не до конца.





«Минск» – 1,5 млн. долларов





В последние годы «горожане» не разбрасываются деньгами. Клуб не может предложить игрокам больших зарплат, поэтому делает ставку на собственных воспитанников. В прошлом году бюджет на содержание мужской и женской команд составил 1,5 миллиона долларов. На подопечных Андрея Разина ушло 0,8 миллиона долларов, на женскую команду под руководством Владимира Ревы – на сто тысяч меньше. Интересно, что девушки благодаря успешному выступлению в Лиге чемпионов, закрыли значимую часть расходов клуба деньгами от УЕФА, заработав около 300 тысяч долларов.





«Неман» – 1,7 млн. долларов





По меркам белорусской «вышки» «Неман» имеет не самый маленький бюджет – порядка 1,7 миллиона долларов. При этом боссы гродненцев гордятся тем, что вкладывают серьезные деньги в развитие детского спорта. Например, в прошлом году у клубной академии появился собственный интернат. Из-за этого, по нашей информации, на основную команду «Немана» тратится всего 40 процентов казны клуба – примерно 700 тысяч долларов.





«Слуцк» – 1,0 млн. долларов





В Слуцке любят повторять, что футбол в городе стал социальным явлением: у клуба уютный стадиончик, который хорошо заполняется, и функционирует собственная школа. В этом огромная заслуга местного сахарорафинадного завода, который является главным спонсором «Слуцка». Благодаря поддержке предприятия в прошлом году бюджет команды составил миллион долларов. К слову, за 2018-й было потрачено 700 тысяч долларов.





В «Слуцке», как и в «Городее», сейчас неспокойно: все ждут развязки «сахарного дела».





«Энергетик-БГУ» – 0,5 млн. долларов





«Студенты» – самая бедная команда лиги. Ее футболисты в среднем зарабатывают порядка 300-400 долларов в месяц. Как стало известно Tribuna.com, за прошлый год руководство клуба потратило на содержание команды порядка 500 тысяч долларов. 2/3 части этой суммы боссы отбили продажей своих футболистов Всеволода Садовского, Алексея Носко, Владислава Васильева и Ильи Шкурина в брестское «Динамо».





«Витебск» – 2,5 млн. долларов





В прошлом году бюджет «северян» выглядел довольно внушительно и равнялся примерно 2,5 миллионам долларов. Однако юридически футбольный клуб «Витебск» – это то не только команда вышей лиги, но и местный стадион, и футбольная школа. Вдобавок в прошлом году «северяне» строили еще и футбольный манеж. В 2019-м руководство клуба распределило финансы следующим образом: на содержание основной команды ушло 40 процентов бюджета, 43 – на стадион и строительство манежа, 17 – на детскую школу.





«Дняпро» – 0,45 млн. долларов





Прошлой зимой бизнесмен Владимир Тельпук, помогавший финансами «Лучу», решил объединить команду с вылетевшим из высшей лиги «Днепром». Инвестор обещал сделать Могилев главным городом в белорусском футболе. Для этого в первый год бюджет нового проекта должен был составить порядка 900 тысяч долларов. Однако наполнить его не получилось. И если в первой части сезона с финансированием все было более-менее стабильно, то во второй его части наступил тотальный швах: игрокам, тренерам и другим работникам клуба около полугода не платили. По информации Tribuna.com в прошлом году бюджет клуба был освоен только наполовину – порядка 450 тысяч долларов.





«Гомель» – 1,3 млн. долларов





В прошлом году «Гомель» точно не планировал покидать элиту. Боссы «рысей» подписывали игроков в группу атаки на зарплаты порядка пяти тысяч долларов в месяц, а бюджет клуба был рассчитан примерно на два миллиона долларов. Правда, полностью освоить его не удалось. Вдобавок из-за того, что в Гомельской области нет льготы по налогу на землю и недвижимость, клуб финансировался из прибыли предприятий, поэтому «Гомелю» пришлось платить НДС в районе 20 процентов. В итоге чистый бюджет «бело-зеленых» в прошлом сезоне находился в районе 1,3 миллиона долларов.





«Торпедо» Минск – 0,65 млн. долларов





Очередной приход в белорусский футбол российского бизнесмена Михаила Мироненкова оказался недолгим. В разгар прошлого сезона он перестал спонсировать «автозаводцев» из-за плохих результатов. До этого ежемесячно россиянин перечислял на счета «Торпедо» 128 тысяч долларов. За первые пять месяцев 2019-го Мироненков потратил на клуб порядка 650 тысяч у.е. и пропал с радаров. Найти нового спонсора «автозаводцы» не смогли. Команде пришлось сняться с чемпионата.