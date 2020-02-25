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Экс-президенту Кыргызстана предъявили обвинения по делу о беспорядках

25.02.2020 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В августе 2019 года Атамбаев и его сторонники в течение двух дней давали отпор спецназу.

Генеральная прокуратура Кыргызстана во вторник, 25 февраля, вручила экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву и 13 его сторонникам обвинительные акты по делу о столкновениях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Обвинительное заключение по фактам покушения на насильственный захват власти, убийства, покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, захвата заложников и других преступлений состоит из 491 страницы, передает DW.

Вместе с экс-президентом обвинение получили бывший советник Атамбаева Фарид Ниязов, бывший депутат парламента Кыргызстана Равшан Жээнбеков, два действующих депутата Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, заместитель председателя Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева, бывший телохранитель Атамбаева Канат Сагымбаев.

Дело еще 5 человек выделено в отдельное производство, поскольку они договорились о сотрудничестве со следствием. Сторонники Атамбаева утверждают, что обвинение бездоказательное и построено лишь на устных рассказах.

В августе 2019 года под Бишкеком спецназ Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана пытался задержать Атамбаева, но этому воспротивились его сторонники. Столкновения продолжались два дня, в результате Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии. В ходе беспорядков пострадали 225 человек, погиб один из спецназовцев.

Алмазбеак Атамбаев после ареста содержится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Экс-президент обвиняется также по другим уголовным делам, в частности о коррупции и незаконном обогащении. На имущество экс-президента наложен арест.
 
 
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В августе 2019 года Атамбаев и его сторонники в течение двух дней давали отпор спецназу.
 
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