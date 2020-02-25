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Похож на сарай, но зато недорого. Опыт строительства каркасного дома за 30 тысяч долларов

25.02.2020 20:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стиль барнхаус становится все более востребованным у частных застройщиков. Возможно, причина популярности в том, что такие дома можно построить без привлечения бригады работников и за вполне вменяемые деньги. Например, российский архитектор Евгений Лихачев всего за 30 тысяч долларов построил для себя «дом-сарай» под Тулой. Своей историей он поделился на форуме forumhouse.ru.


Проект

Дом Евгения — отличный пример нестандартного самостроя. «Коробка» имеет строгую геометрическую форму, крыша простая, двускатная, кровля без свесов. Для отделки использовались дерево, металл и нестроганые доски. Вот что он пишет о том, как ему пришла идея столь нестандартного проекта:

— Однажды подумали и решили, что хотим жить за городом постоянно. Купили участок. В нашей семье я — архитектор, жена — дизайнер. Поэтому проект дома мы сделали сами. За основу взяли стиль BarnHouse. Дом-амбар — это такое нежилое строение, которое приспособлено под жилье. То есть взяли за основу сарай и сделали из него дом. В идее BarnHouse заложен контраст. Снаружи это грубый дом. Его функция — оградить внутреннее пространство от улицы. Сам дом внутри — это уютное и теплое жилище с современным интерьером на любой вкус. Обязательно должно быть панорамное остекление. Оно также добавит строению контраста. При разработке проекта я придерживался философии простой формы. Она заключается в том, что вы можете построить такой дом своими силами.


Под эту концепцию был разработан проект для проживания двух взрослых и ребенка площадью 83,5 м2.

Фундамент

Участок был куплен в ноябре. Весны не стали дожидаться, и уже к декабрю была сделана разметка под фундамент.


Фундамент Евгений выбрал «всепогодный» — железобетонные забивные сваи, поэтому работам мороз не помешал.

Под «коробку» размером 8×12 метров было забито 32 сваи сечением 15×15 см. Длина свай — 3 метра. Железобетонные сваи забили по уровню, на это ушло несколько дней. Цена такого фундамента под ключ — 5470 рублей (белорусских).

Активная фаза сборки каркаса выпала на зиму. Евгений говорит, что это благоприятное время для строительства: нет дождей, проблем с дорогой, нет грязи.

Перед началом стройки были куплены дисковая пила с гипоидной передачей, угольник-транспортир и качественно сделанный молоток. Гвозди для строительства использовались винтовые, оцинкованные. Длина гвоздей — 7, 9 и 12 см.

Платформа

Чтобы процесс строительства не выглядел как героический подвиг, к сборке каркаса Евгений привлек родственника.

Первой была сделана «платформа» — на железобетонные забивные сваи Евгений уложил лежни, 8 штук. Их сделал из строенных досок естественной влажности сечением 15×5 см.



Длина лежня — около 8 метров. Доски скреплены друг с другом «глухарями». Перепады по высоте свай и лежней нивелировал подкладками из фанеры. Лежни крепили к сваям через уголок 9×9 см с забивным анкером.

Лаги пола собирались из досок 15×5 см, с расстоянием между лагами 585 мм (под каменную вату). Черновой пол собирался из досок сечением 15×2,5 см.

Пирог «платформы» сверху вниз:

  • финишное покрытие;
  • черновой пол;
  • лаги с утеплением 15 см;
  • лежни по сваям с утеплением 15 см;
  • пароизоляция — полиэтиленовая армированная пленка толщиной 200 мкм;
  • подшивка доской.

«Коробка» BarnHouse

Возведение «коробки» начали с разметки стен, для удобства раскладку верхней и нижней обвязки стен разложили на «палубе».




В ходе строительства дома-сарая Евгений изменил угол наклона кровли. Изначально он был 22−25 градусов при высоте центральной стойки 3600 мм. Но, примерив центральную стойку, Евгений понял, что это — перебор по высоте и отапливаемому объему. В итоге он принял решение собрать натурный «макет», в котором высота центральной стойки равняется трем метрам, а высота торцевых стоек — 2,20 метра.


Стены каркасника собирали на платформе и поднимали вручную. Позже собрали стропильную систему.

Кровля и фасад

В качестве кровельного материала был выбран оцинкованный профлист толщиной 0,5 мм и высотой волны 21 мм. Укладывали его на обрешетку с перехлестом в две волны. Между коньком и профлистом уложили поролон 2×4 см от задувания снега. Мембрана с кровли с нахлестом переходит на стены.




Интересный нюанс: металлические водостоки установлены на 8−12 см ниже, чем кровельное покрытие. Поэтому, когда снег сползает с профлиста, он не отрывает водосток от дома.

Дом-сарай Евгений утеплил каменной ватой в рулонах и в плитах. Толщина утеплителя в полах — 30 см, в стенах — 20 см, в крыше — 25 см.

— С рулонами работать удобно, — делится опытом архитектор. — Только между стропилами они плохо держатся. Мне пришлось резать рулон поперек и крепить его с помощью лент, нарезанных из ветрозащиты. Еще дополнительно проложил в конек и мауэрлат 5 см утеплителя, чтобы не продувало стыки. Стены изнутри закрыли пароизоляцией, нахлесты проклеили двухсторонним скотчем.



Изначально Евгений планировал отделать фасад имитацией бруса. Но, примерив материал на фасаде, понял, что в нем «нет идеи BarnHouse — идеи использования простых натуральных, а не заводских материалов для дома-сарая». В итоге архитектор переиграл отделку на обычную нестроганую доску с нащельником.



Доски сначала крепили «начерно», на 2 самореза. Затем, натянув шнурку, прикручивали по 3 самореза в обрешетку. Итого ушло 18 саморезов на одну доску. Общий расход саморезов на деревянный фасад — 4000 штук.



— Я покрасил дом краской с оттенком «Северный олень», — рассказывает Евгений. — Со временем, когда краска уйдет, доски вернутся к своему натуральному цвету. На мой взгляд, это и есть «фишка» Barn House — естественная цветовая гамма и простые формы и материалы. Краску я смешал с пропиткой-антисептиком в пропорции 1:1. Пока нанес в один слой. На окраску дома ушло 2 банки пропитки и 2 банки краски объемом по 9 литров. Рейки-нащельники красил отдельно, с каждой стороны. Для продольной части фасада брал рейки сечением 2×4 см, длиной 3 метра. На фронтоны пришлось нарезать рейки из досок длиной 6 метров, так как не нашел в продаже реек длиннее трех метров, а стыки делать не хотелось.


Цоколь зашит цементно-стружечной плитой толщиной 12 мм

Всего потребовалось 170 штук реек. Откосы на окна изготовлены из доски сечением 25×200 мм. Верхняя доска 5×20 см со спилом до 2,5 см, для отвода воды. После отделки фасада Евгений установил окна. На все эти работы ушло три месяца.

Отделка и инженерия

Так как финишным покрытием пола будет паркет, черновой пол из обычной доски пришлось ровнять рубанком. Поверх была уложена фанера толщиной 1 см. Там, где планируется плитка, Евгений положил цементно-стружечную плиту толщиной 12 мм.







С ноября по февраль Евгений отапливал дом инверторным кондиционером, который работает на охлаждение и на нагрев. Мощность нагрева оборудования — 4,2 кВт. Вот первые наблюдения: до минус 10 градусов на улице мощности кондиционера хватает на поддержание в доме +22 °C. В ясную погоду дом хорошо прогревается через большие окна, и кондиционер отключается. Если температура падает ниже, нужно включать электрический конвектор. За отопительный сезон (4 месяца) нагорело 2430 кВ·т, что его вполне устроило. Он также поделился своими расчетами: дом ему обошелся всего в 30 тысяч долларов.

 
 
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