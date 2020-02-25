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Есть ли нарушения в начислении зарплат в Беларуси по новой системе? На что жалуются люди

25.02.2020 20:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Комитет госконтроля Беларуси не выявил серьезных нарушений в начислении зарплат бюджетникам после введения новой системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 25 февраля заявили по итогам прямой телефонной линии в контрольном ведомстве.

Есть ли нарушения в начислении зарплат в Беларуси по новой системе? На что жалуются люди

Всего в комитет обратилось более 30 граждан. Предварительно сотрудники ведомства провели мониторинг по всем регионам, были выявлены некоторые замечания по вопросам начисления зарплат. И вот теперь специалисты в течение трех часов отвечали на вопросы белорусов.

Зарплаты бюджетников. Куда обращаться, если есть вопросы по начислению?

Также были задействованы и представители Министерств по труду и соцзащите, образования и здравоохранения. По возможности, все нюансы начисления денег разъясняли прямо во время телефонного разговора.

Есть ли нарушения в начислении зарплат в Беларуси по новой системе? На что жалуются люди

Виктор Бурло, заместитель начальника главного управления Комитета госконтроля:
Все звонки были приблизительно одинаковые: кому-то заработная плата выше, кому-то ниже. Но самый неординарный звонок поступил от водителя отдела идеологии. Он рассказал, что зарплата по факту не снизилась, но у него забрали, как он сказал, доплату за классность. На сегодня схема оплаты труда поменялась, следовательно, стимулирующими выплатами он все равно получил то, что получал. Но ему обидно за то, что водитель, который приходит без категории, как у него, например, го класса, а зарплаты у них приблизительно одинаковые.

В Комитете госконтроля проанализируют каждое обращение и дадут объективную оценку изложенным фактам. По отдельным обращениям проведут дополнительную проверку.

Люди в материале: Виктор Бурло

 
 
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Новости Беларуси. Комитет госконтроля Беларуси не выявил серьезных нарушений в начислении зарплат бюджетникам после введения новой системы, сообщили в программе...
 
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