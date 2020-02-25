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Есть ли нарушения в начислении зарплат в Беларуси по новой системе? На что жалуются люди
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Комитет госконтроля Беларуси не выявил серьезных нарушений в начислении зарплат бюджетникам после введения новой системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 25 февраля заявили по итогам прямой телефонной линии в контрольном ведомстве.
Всего в комитет обратилось более 30 граждан. Предварительно сотрудники ведомства провели мониторинг по всем регионам, были выявлены некоторые замечания по вопросам начисления зарплат. И вот теперь специалисты в течение трех часов отвечали на вопросы белорусов.
Также были задействованы и представители Министерств по труду и соцзащите, образования и здравоохранения. По возможности, все нюансы начисления денег разъясняли прямо во время телефонного разговора.
Виктор Бурло, заместитель начальника главного управления Комитета госконтроля:
В Комитете госконтроля проанализируют каждое обращение и дадут объективную оценку изложенным фактам. По отдельным обращениям проведут дополнительную проверку.
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Новости Беларуси. Комитет госконтроля Беларуси не выявил серьезных нарушений в начислении зарплат бюджетникам после введения новой системы, сообщили в программе...
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