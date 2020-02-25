ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белэнерго": созданы условия для включения первого энергоблока АЭС

25.02.2020 21:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Созданы условия для включения первого энергоблока Белорусской АЭС.

Как сообщает во вторник пресс-служба предприятия "Белэнерго", на днях к станции подключили воздушную высоковольтную линию 330 кВ "Белорусская АЭС — Поставы №2". Она связала высоковольтное распределительное устройство АЭС с подстанцией "Поставы". В результате был обеспечен минимально необходимый для включения первого энергоблока состав линий электропередачи, отходящих от станции, сообщает "Еврорадио".

С энергосистемой Беларуси АЭС будет связана по семи высоковольтным линиям. Они все построены, но подключено пока четыре. Ранее станцию ​​связали с линиями "Белорусская АЭС — Минск Северная", "Белорусская АЭС — Сморгонь" и "Белорусская АЭС — Поставы №1". Остальные подключат позже (это линии на Молодечно, Рось и Столбцы).
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Созданы условия для включения первого энергоблока Белорусской АЭС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Полымя

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика