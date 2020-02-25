Условие господдержки: больницы в Беларуси пройдут аккредитацию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Медцентры и больницы Беларуси пройдут аккредитацию на соответствие стандартам качества медпомощи и безопасности, передает телеканал «МИР 24».

Для частных медцентров процедура станет добровольной, а все государственные учреждения пройдут ее в обязательном порядке. Если окажется, что какой-то вид помощи в клинике не соответствует важным параметрам, то финансировать это направление из госбюджета не будут.

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, система аккредитации появится в этом году, а в полной мере она заработает к 2023 году.

«Для примера: оказание неврологической помощи в стационаре, где нет возможности нейровизуализации, компьютерного томографа, магнитно-резонансного томографа, не позволяет применять современные методики лечения, которые снижают риск инвалидности, позволяют пациенту полнее восстановиться. Соответственно, эта помощь будет сконцентрирована в часовой доступности в тех учреждениях, которые по уровню оснащения соответствуют тому, чтобы оказывать эту помощь максимально безопасно», – пояснил Караник.

На итоговой коллегии Минздрава министр отметил, что отрасли есть чем гордиться. В 2019-м медицина работала стабильно. Как результат: экстремально низкие цифры младенческой и материнской смертности, увеличение продолжительности жизни населения.