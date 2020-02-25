ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем

25.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Июньскую зарю 1941 года обшарили немецкие бинокли. Марш вражеских сапог и фраза: «Сдавайтесь!», – как сейчас помнит. Ее семью угнали в немецкий концлагерь. И хлеб только снился.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем

Галина Черник, бывший узник концлагеря, местный житель:
Мама мою сестру на руках везла. Сгоняли, палили, сколько деревень у нас выпалили, Юровские. У нас и корова была, и свинья  все забрали и закололи.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем

На Ивьевской земле сражались воины легендарной 24-ой Самаро-Ульяновской Железной стрелковой дивизии. В конце июня – в начале июля 1941 года, чтобы прошли советские танки на Березине, соорудили временный мост из мешков муки. В ходе боёв были подбиты более 100 вражеских танков и сбито 8 самолётов.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем

Евгений Забродский, ученик 9-го класса ГУО «УПК Бакштовский детский сад-средняя школа»:
Деревни Пацевичи, Белый берег, Ягодень, Заберезь  это были лесные деревни, возле них были непроходимые болота. Неудивительно, что эти леса стали местом дислокации многих партизанских бригад. К примеру, бригада «Неуловимые», под командованием Морозова Анатолия Григорьевича. За голову майора Морозова немцы назначили сумму 40 тысяч марок, как за знаменитого Батьку Миная.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем

«Морозовцы» были родом из Москвы. 30 сентября 1943 года они выступили из района Полоцка, прошли с боями более 450 км и в декабре 1943 года оказались в Налибокской пуще. Так, деревня Бакшты стала превращаться в партизанскую республику.

Людмила Волконовская, заведующий историко-краеведческого музея «Спадчына» ГУО «УПК Бакштовский детский сад-средняя школа»:
Как вспоминает жительница деревни Рассолишки, Виршич Мария, когда пришли «морозовцы», они навели порядок. Ее мама пекла хлеб партизанам. С 15 декабря 1943 года по 7 июня 1944-го партизанами этой бригады были уничтожены 103 вражеских эшелона с боевой техникой, убиты более пяти тысяч фашистских солдат.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем

В 1944 году началась рельсовая война. «Неуловимые» решили преподнести сюрприз оккупантам и 20 июня с трех направлений начали громить немецкий гарнизон на станции Юратишки. За три часа неприятель потерял около 300 человек.

Людмила Волконовская:
Громила врагов и партизанская бригада имени Александра Невского под командованием Бойкова. Эта бригада, в основном, состояла из местных жителей. Партизаны бригады имени Александра Невского пустили под откос 44 эшелона с боевой силой и вражеской техникой.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем

Во время блокад жители Бакшт убегали в леса. Над головой свистели пули. Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить.

Людмила Волконовская:
Немцы по громкоговорителю обвещали: «Рус Манька, рус Ванька, выходи, сдавайся». Направляли боевые единицы пехоты, артиллерии, авиации, танки, но подавить народное сопротивление оккупанты не смогли.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем

Сил придавала вера в Победу. Жители помогали лесным солдатам оружием и собирали снаряды. Из них партизаны выплавляли тол, делали мины для подрыва вражеских эшелонов. Сегодня в краеведческом музее живет память о героях своего времени.

Людмила Волконовская:
Вот этот солдатский котелок был в личном пользовании солдата Полозкова. Этот котелок Тандышева.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем

Вот эту каску, штык, нож и патроны буквально недавно, в октябре принесли в школьный музей. Наши лесники до сих пор находят реликвии времен Великой Отечественной войны.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем

Многие бойцы навсегда остались лежать в непокорённой земле. 9 мая 1964 года во славу партизанских бригад и воинов 24-й Самаро-Ульяновской железной дивизии в центре Бакшт установили памятник на братской могиле. В честь тех, кто подарил мир.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем

Анастасия Макеева, корреспондент:
В этой капсуле живет память о всех бойцах Ивьевской земли. 9 мая во время акции во славу общей Победы, она будет передана в один из православных храмов Минска.

Размачивали кусочки хлеба в болотной воде, чтобы выжить. Как сражались партизаны под Ивьем

Люди в материале: Галина ЧерникЕвгений ЗабродскийЛюдмила Волконовская

ctv.by

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Июньскую зарю 1941 года обшарили немецкие бинокли. Марш вражеских сапог и фраза: «Сдавайтесь!», – как сейчас помнит. Ее семью угнали в немецкий...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковыск приедет международный фестиваль фантастического кино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика