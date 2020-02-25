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«Единая Россия» нашла способ борьбы со снижением рейтингов. Поможет ли?
Источник материала: Партизан
"Единая Россия" проведёт ребрендинг. Партия объединится с Общероссийским народным фронтом и сменит название. Таким образом партия хочет избавиться от негативного образа, который сформировался у россиян.
«Единая Россия» планирует провести ребрендинг в ближайшие несколько месяцев. Предположительно, партия объединится с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменит название. Об этом
План по ребрендингу «Единой России»:
Высокопоставленный источник «Медузы» в «Единой России» заявил, что с Медведевым в качестве лидера партии было бы очень сложно идти на выборы. Причины он не назвал.
Источник издания в «Единой России» заявил, что пока структура управления партией дорабатывается. Предположительно, один из руководящих органов может занять Андрей Турчак (сейчас возглавляет генсовет «Единой России»), а председателем исполнительного комитета — Михаил Кузнецов.
Источник в администрации президента заявил, что объединение имеет смысл, если выборы пройдут планово — в сентябре 2021 года. Он рассказал, что планов по проведению досрочных выборов нет, но подчеркнул, что всё решается «в голове у президента».
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"Единая Россия" проведёт ребрендинг. Партия объединится с Общероссийским народным фронтом и сменит название. Таким образом партия хочет избавиться от негативного...
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