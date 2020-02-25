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«Единая Россия» нашла способ борьбы со снижением рейтингов. Поможет ли?

25.02.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Единая Россия" проведёт ребрендинг. Партия объединится с Общероссийским народным фронтом и сменит название. Таким образом партия хочет избавиться от негативного образа, который сформировался у россиян.

«Единая Россия» планирует провести ребрендинг в ближайшие несколько месяцев. Предположительно, партия объединится с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменит название. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к администрации президента. Также информацию подтвердили несколько собеседников в руководстве «Единой России».

План по ребрендингу «Единой России»:
  • У «Единой России» снизились рейтинги. По данным ВЦИОМ, партию поддерживают всего 32,7% россиян. Полтора года назад её рейтинг составлял 48%;
  • Объединительный съезд ОНФ и «Единой России» состоится в ближайшие несколько месяцев. Объединение предусматривает смену устава и системы управления партией. Все изменения необходимо внести к сентябрю 2020 года, потому что по закону все детали должны быть определены не менее, чем за год до выборов;
  • Как будет называться партия, пока неизвестно. Источники заявили, что в названии останется слово «Россия»;
  • Вместо одного председателя «Единой России», кресло которого занимает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, появятся три сопредседателя. Аналогичная система управления используется в ОНФ. По слухам, Медведев не войдёт в их число, зато одним из них может стать вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Вторым предположительным кандидатом стала гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Высокопоставленный источник «Медузы» в «Единой России» заявил, что с Медведевым в качестве лидера партии было бы очень сложно идти на выборы. Причины он не назвал.

Источник издания в «Единой России» заявил, что пока структура управления партией дорабатывается. Предположительно, один из руководящих органов может занять Андрей Турчак (сейчас возглавляет генсовет «Единой России»), а председателем исполнительного комитета — Михаил Кузнецов.

Источник в администрации президента заявил, что объединение имеет смысл, если выборы пройдут планово — в сентябре 2021 года. Он рассказал, что планов по проведению досрочных выборов нет, но подчеркнул, что всё решается «в голове у президента».
 
 
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"Единая Россия" проведёт ребрендинг. Партия объединится с Общероссийским народным фронтом и сменит название. Таким образом партия хочет избавиться от негативного...
 
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