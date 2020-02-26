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На месте известного кафе «День и ночь» открылась кальянная по российской франшизе
Источник материала: Tut.by
Недавно на месте известного кафе «День и ночь» на улице Якуба Коласа, 7а, открылась кальянная «Дуть». На запуск заведения ушло буквально два месяца. Показываем новое место, которое работает в столице по российской франшизе.
Кафе «День и ночь» работало в Минске с 2010-х. Теперь на его месте открыли двухэтажный бар с популярными нынче в городе кальянами. Запустили локацию за два месяца. В заведении считают, что такой короткий срок говорит о серьезном намерении владельцев развивать сеть в Беларуси.
Любопытно, что «Дуть» — это франшиза, она существует с 2018 года. Сегодня кальянные этого бренда работают в Казани, Набережных Челнах, Тольятти, Екатеринбурге, Ульяновске и других российских городах. Бар в Минске — первый за пределами России.
В новом лаунж-баре есть Playstation 4Pro, но вообще нет еды, гостям предлагают лишь чай, коктейли и собственно кальяны. Стоимость чайника стартует от 11 рублей и доходит до 15 рублей.
Пока на все меню действует скидка в 30% (правда, лишь до 18.00).
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Недавно на месте известного кафе «День и ночь» на улице Якуба Коласа, 7а, открылась кальянная «Дуть». На запуск заведения ушло буквально два месяца. Показываем...
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