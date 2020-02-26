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На месте известного кафе «День и ночь» открылась кальянная по российской франшизе

26.02.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно на месте известного кафе «День и ночь» на улице Якуба Коласа, 7а, открылась кальянная «Дуть». На запуск заведения ушло буквально два месяца. Показываем новое место, которое работает в столице по российской франшизе.


Открыли новое заведение общепита в Минске и хотите, чтобы о нем рассказали? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение». Это бесплатно

Кафе «День и ночь» работало в Минске с 2010-х. Теперь на его месте открыли двухэтажный бар с популярными нынче в городе кальянами. Запустили локацию за два месяца. В заведении считают, что такой короткий срок говорит о серьезном намерении владельцев развивать сеть в Беларуси.

Любопытно, что «Дуть» — это франшиза, она существует с 2018 года. Сегодня кальянные этого бренда работают в Казани, Набережных Челнах, Тольятти, Екатеринбурге, Ульяновске и других российских городах. Бар в Минске — первый за пределами России.



В новом лаунж-баре есть Playstation 4Pro, но вообще нет еды, гостям предлагают лишь чай, коктейли и собственно кальяны. Стоимость чайника стартует от 11 рублей и доходит до 15 рублей.

Пока на все меню действует скидка в 30% (правда, лишь до 18.00).



Кальянная «Дуть»

Адрес: ул. Якуба Коласа, 7а
Время работы: с понедельника по пятницу — с 12.00 до 2.00, в субботу и воскресенье — с 12.00 до 4.00

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Теги: Минск
 
 
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Недавно на месте известного кафе «День и ночь» на улице Якуба Коласа, 7а, открылась кальянная «Дуть». На запуск заведения ушло буквально два месяца. Показываем...
 
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