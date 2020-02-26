В Минске проходят деловой форум Дни Удмуртии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходят Дни Удмуртии . В Беларуси в эти дни находится и правительство этого российского региона, передает« МИР 24».

В деловом форуме участвует целый десант удмуртских бизнесменов. Их цель – нарастить товарооборот как минимум на треть. Сейчас он составляет около 40 миллионов долларов, в основном за счет белорусских поставок. Представителей России в первую очередь интересуют продукты питания и техника: автобусы, самосвалы и тракторы.

«Мы в год покупаем порядка 140 тракторов МТЗ, мы предлагаем расширить эту закупку. Наше правительство субсидирует закупку сельхозтехники нашими аграриями. Так что мы готовы объемы поставок наращивать и ждем предложений от белорусских коллег», – рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

На форуме планируют подписать десятки соглашений о сотрудничестве в области экономики и культуры.