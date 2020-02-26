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В Минске проходят деловой форум Дни Удмуртии
26.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходят Дни
В деловом форуме участвует целый десант удмуртских бизнесменов. Их цель – нарастить товарооборот как минимум на треть. Сейчас он составляет около 40 миллионов долларов, в основном за счет белорусских поставок. Представителей России в первую очередь интересуют продукты питания и техника: автобусы, самосвалы и тракторы.
На форуме планируют подписать десятки соглашений о сотрудничестве в области экономики и культуры.
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В мероприятии участвует целый десант удмуртских бизнесменов. Их цель – нарастить товарооборот как минимум на треть. Сейчас он составляет около 40 миллионов...
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