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В Минске проходят деловой форум Дни Удмуртии

26.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходят Дни Удмуртии. В Беларуси в эти дни находится и правительство этого российского региона, передает« МИР 24».

В деловом форуме участвует целый десант удмуртских бизнесменов. Их цель – нарастить товарооборот как минимум на треть. Сейчас он составляет около 40 миллионов долларов, в основном за счет белорусских поставок. Представителей России в первую очередь интересуют продукты питания и техника: автобусы, самосвалы и тракторы.

«Мы в год покупаем порядка 140 тракторов МТЗ, мы предлагаем расширить эту закупку. Наше правительство субсидирует закупку сельхозтехники нашими аграриями. Так что мы готовы объемы поставок наращивать и ждем предложений от белорусских коллег», – рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

На форуме планируют подписать десятки соглашений о сотрудничестве в области экономики и культуры.



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Теги: Минск
 
 
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В мероприятии участвует целый десант удмуртских бизнесменов. Их цель – нарастить товарооборот как минимум на треть. Сейчас он составляет около 40 миллионов...
 
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