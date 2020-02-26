Находка для шпиона. Протестировали камеру Samsung Galaxy S20 Ultra и сравнили с Huawei P30 Pro

Источник материала: Tut.by

21 марта в Беларуси стартуют продажи новых флагманских смартфонов Samsung — Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Последний оснащается продвинутой системой камер и способен снимать со стократным зумом. Полный обзор флагмана за 3399 рублей мы опубликуем немного позже, а пока подробнее остановимся на том, какие фотографии и видео получится на него сделать.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Galaxy S20 Ultra оснащается блоком сразу из нескольких фотомодулей. Разрешение первого датчика — 108 Мп (f/1.8, 0.8µm, OIS), суперширокоугольного — 12 Мп (f/2.2, 1.4µm), телефотокамеры — 48 Мп (f/3.5, 0,8µm, OIS). Есть и специальный 3D ToF-сенсор для определения глубины объектов в кадре. Интересно, что от меняющейся апертуры, как в предыдущих флагманах, отказались.

По заявлениям Samsung, такой набор фотодатчиков позволяет смартфону снимать видео в разрешении 8K (или 7680 на 4320 точек), а также фотографировать с 10-кратным гибридным и 100-кратным цифровым увеличением. Ожидаемо при съемке также задействуются алгоритмы искусственного интеллекта (AI).

Важно! Тестировать Galaxy S20 Ultra мы начали за месяц до начала официальных продаж. Это означает, что к моменту появления устройства на рынке на него может успеть прийти несколько обновлений с прошивкой. Возможно, апдейты смогут улучшить финальное качество получаемых фотографий и видео — во всяком случае, так в прошлом году произошло с Samsung Galaxy S10+.

Лучше снимать видео в 4K

Во время тестирования выявилось несколько особенностей. При выборе режима с записью 8K-видео переключаться с камеры на камеру с лету не получится — начав вести видеосъемку с обычным углом обзора, на широкий угол перейти во время этой же записи не выйдет. Придется закончить съемку, выбрать другую камеру и начать снимать заново. К тому же 8K-съемка ограничивается 24 кадрами в секунду.

Еще одна особенность Galaxy S20 Ultra — отсутствие стабилизации при записи 8K-видео. Из-за этого картинка может быть чуть более «дерганной», чем при съемке в 4K или Full HD. Впрочем, при 4K-съемке все просто отлично — переключаться с камеры на камеру можно, есть возможность включения специального мода для еще большей стабилизации картинки. Запись ведется как при 30 кадрах в секунду, так и при 60.

Ниже — тестовый видеоролик, записанный в 4K-разрешении при 30 fps вечером при недостаточном освещении. Это едва ли не самые сложные условия, которые можно придумать для смартфона:

100-кратному зуму — быть?

Вторая особенность Galaxy S20 Ultra — возможность снимать с 100-кратным приближением. Сразу отметим: это скорее маркетинговый ход, чем реальная необходимость, — говорить о приемлемом качестве при 100-кратном увеличении не приходится.

В то же время Galaxy S20 Ultra позволяет фотографировать с увеличением 2x, 4x, 5x, 10x и 30x. Двукратное и четырехкратное приближение — оптическое, дальше — гибридное, после 30х — цифровое. Ниже — несколько серий из фотографий, сделанных на Galaxy S20 Ultra в диапазоне приближения от 0,5х (суперширокоугольный модуль) и до максимальных 100x в разных условиях съемки:

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На наш взгляд, даже вечером или в дождь фотографии, сделанные при увеличении 2x, 4x и 10x, остаются достаточно детализированными (взгляните на кадры с Красным костелом).

Конечно, при меньшем количестве окружающего света (вечером или в помещении) становится больше шумов, детализация падает. Но смартфон честно пытается это нивелировать — в том числе за счет применения программных алгоритмов. Зачастую получается, пускай и не идеально. При фотографировании днем на улице результат и вовсе отличный — аналогов найти не так просто.

Еще один интересный момент: при зуммировании продолжает работать автоматический HDR — на смартфонах от других брендов такого мы пока не видели. Это же можно сказать и об алгоритмах ИИ. Даже при 100-кратном приближении «интеллект» пытается понять, что именно хочет разглядеть пользователь. Грубо говоря, если навести объектив на надпись, девайс это поймет и попытается сделать контуры букв четче.

Зачем нужны 108 Мп

К особенностям Galaxy S20 Ultra относится основной модуль камеры разрешением в 108 Мп. Но по умолчанию смартфон фотографирует в разрешении 12 Мп — 108-мегапиксельный режим находится далеко в настройках. Есть ощущение, что это сделано специально — как будто производитель не особо хочет, чтобы покупатель его нашел.

И этому, во всяком случае с точки зрения компании, есть объяснение. 12-мегапиксельные фото у S20 Ultra получается делать, комбинируя девять соседних пикселей в один. Таким образом, размер пикселя матрицы на таком фото составляет 2,4 µm (микрометра) — больше, чем у конкурентов.

А чем больше по размеру подобный пиксель, тем больше света он может захватить. Это, в свою очередь, делает фотографии не такими «шумными», в том числе при съемке с недостаточным освещением. Не стоит забывать и о программных алгоритмах, которым легче работать с разными «слоями» на такой фотографии.

В парах ниже первый снимок всегда сделан на Samsung Galaxy S20 Ultra с применением «ночного режима» съемки, второй — на прошлогодний Huawei P30 Pro, с аналогичным «ночным режимом»:









































За предоставленный на тестирование смартфон благодарим представительство компании Samsung в Беларуси. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Не забудьте ниже проголосовать за смартфон, кадры с которого понравились вам больше!

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