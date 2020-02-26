«Пять лет назад я не могла об этом даже мечтать». Белоруска переехала в Испанию и стала художницей

Источник материала: Tut.by

В новом выпуске проекта «Наши за границей» — история белоруски Нины Артюховой. Уже несколько лет Нина вместе с мужем живет в солнечной Испании и не перестает восхищаться колоритом (а также подмечать минусы) этой страны. О том, как маркетолог стала художницей и чем Минск лучше Барселоны — в нашем материале.





«Я оказалась в вакууме»

Мое первое знакомство с Барселоной случилось в 2014 году: я приехала сюда туристкой и понятия не имела, что этот фантастический город станет моим домом.

Столица Каталонии удивила меня своей атмосферой: здесь никто никуда не торопится. А еще морем, солнцем и уникальной архитектурой, которая никого не может оставить равнодушным. Я увидела, как гармонично могут сосуществовать средневековые строения в готическом стиле и модернизм конца 19 — начала 20 века. Любое здание здесь — шедевр: будь то Храм святого семейства, Дворец каталонской музыки или же Дом Бальо.

Два года спустя судьба связала меня с нынешним супругом, ради которого мне пришлось сделать выбор и сменить место жительства. Выбор был непростой: на кону стояли любимая семья, дом, прекрасная работа. Но я решила рискнуть.





Мой муж — француз. До встречи со мной он жил в пасмурном Париже, но нас обоих тянуло к солнцу, поэтому мы решили начать новую жизнь вместе — в Барселоне.

Супруг прекрасно владел испанским: проблема языкового барьера для него была неактуальна. Я же говорила только на английском, и это мешало мне общаться с местными. Да, поначалу казалось, что выучить язык в языковой среде очень просто. Но в эту самую среду нужно попасть. Дома мы с мужем говорили в основном по-английски, мои друзья тоже общались на английском или даже русском… Я оказалась в вакууме.

Из-за незнания языка меня периодически охватывала паника. До сих пор помню свой первый поход в супермаркет: обычно на покупки уходило не более 15 минут, тут же ушло 3 часа. Полный хаос в голове: где творог, почему на прилавках только йогурты? И как найти нужный отдел, если все написано на испанском и каталонском? Это был настоящий квест!





Такие ситуации стали хорошим стимулом для изучения испанского языка.

«Большинство местных жителей арендуют не квартиры, а комнаты»

С городом мы оба были знакомы на уровне туристов. Где искать жилье, какой район лучше и безопаснее — все изучали постепенно. В конце концов решили держаться центра города.

Чтобы арендовать квартиру в Испании, вам придется заплатить комиссию агентству (она составляет месячную ренту) и внести предоплату за первые 6 месяцев. Стоимость аренды стартует от 800 € в месяц. Выходит довольно затратно, поэтому большинство местных жителей арендуют не квартиры, а комнаты: их можно найти примерно от 300 € в месяц.





К слову, это самые экономные варианты. Если же квартира в хорошем районе, с кондиционером, отоплением (батареи в Испании — роскошь) и неплохим ремонтом, заплатить придется от 1500 € в месяц. Добавьте еще оплату коммунальных услуг (около 200 €) и интернета (еще 50 €). При этом средняя номинальная зарплата каталонцев — около 1700 евро.

Еще одна статья расходов — страховка. На самом деле в Барселоне есть как платная, так и бесплатная медицина, и обратиться к врачу может даже нелегал. Правда, приема придется подождать: к некоторым специалистам очередь на полгода вперед. Поэтому оптимальный вариант — это страховка: около 70 € в месяц, и в любой удобный момент вы у врача.

Медицина здесь на уровне: если ваша жизнь висит на волоске, врачи сделают все, чтобы вас спасти. Но вместе с тем, мне кажется, наши медики более щепетильные. От испанских я часто слышу что-то вроде: «Не переживайте, все будет хорошо» — даже когда проблема очевидна.

«Пять лет назад я не могла об этом даже мечтать»

В Беларуси я работала маркетологом, и в Испании планировала заниматься тем же. Но вдруг абсолютно случайно наткнулась на папку со своими старыми рисунками.





Я показала работы мужу (он неплохо разбирается в искусстве), посетила пару галерей и пообщалась с местными критиками, чтобы получить независимую оценку. Получив одобрение, решила заниматься этим профессионально.

После этого я поступила в институт и начала познавать азы изобразительного искусства. Уже спустя три месяца после начала учебы я впервые отправила свои картины на конкурс — и мне удалось победить. С тех пор началась моя карьера художницы. Теперь я регулярно участвую в арт-конкурсах и выставках, арт-проектах — например в Майами и Лос-Анджелесе.





Я работаю под псевдонимом DelBorn в направлениях Ready-made, Conceptual Art, Pop Art. Например, одну из последних своих коллекций — Motion — я посвятила гендерному человечку. Я дала ему имя — MAve, жизнь и целую историю. С помощью этого персонажа я обращаю внимание на социальные проблемы современного общества. Кстати, недавно я получила приглашение со стороны мэрии Гольф Сен-Тропе (Французская Ривьера) — провести собственную выставку в летний период.





Я счастлива, что мне удалось найти себя и заниматься тем, о чем пять лет назад я не могла даже мечтать.

«В Испании нет возраста»

Прожив здесь несколько лет, я поняла, что Испания — самая радушная страна. Люди улыбаются, они всегда в хорошем настроении, помогут, посоветуют… Даже если вы незнакомы, испанцы обратятся к вам в уменьшительно-ласкательной форме: красотка или милашка. Первое время я воспринимала это как проявление фамильярности, а потом прониклась колоритом и стала этим восхищаться.

Здесь очень уважительно относятся к людям пожилого возраста. А сами пенсионеры живут полной жизнью: многие из них занимаются танцами, спортом, они подвижные и позитивные. В Испании будто нет возраста: местные всегда чувствуют себя молодо.





Мне 32, и многие мои испанские друзья удивляются, что я уже замужем: по их меркам, это очень рано. Впрочем, поздние браки здесь — это не только особенность менталитета, но и результат экономической ситуации. Жилье в Испании стоит дорого, а безработица среди молодежи достигает 50%, поэтому многие живут с родителями до 30−35 лет. Даже если люди находят себе идеального партнера, они долго не могут пожениться — из-за отсутствия самостоятельности.

К слову, государство здесь никак не помогает молодым семьям. Декретный отпуск в Испании крайне короткий — всего 16 недель, после чего новоиспеченная мама вынуждена выйти на работу: иначе есть риск вовсе потерять рабочее место. Поэтому испанцы сначала строят карьеру, а потом заводят детей.

В общем, как видите, минусы есть везде — даже в такой радушной стране.





Когда я прилетаю домой, в Беларусь, я выдыхаю: чувствую себя в безопасности. Барселона таким похвастаться не может: здесь наступил криминальный кризис. Если раньше карманники действовали незаметно, в последнее время в городе все больше грабежей с применением насилия. Грабят не только в общественных местах: залезают даже в квартиры. Да, правительство пытается бороться с этим, но пока ситуация только усугубляется.

А еще здесь периодически проходят забастовки: блокируется общественный транспорт, городская жизнь останавливается. Люди не могут попасть на работу, туристы не могут вернуться домой.

Пожив за границей, я вдруг стала видеть плюсы в родной стране. Нам стоит гордиться: у нас безопасно, все работает как часы, а на улицах такая кристальная чистота, которой нет, на мой взгляд, ни в одном европейском городе из тех, где я успела побывать.