В Португалии сделали Роналду из шоколада

Португальский мастер Жорже Кардозу, известный на родине своими шоколадными скульптурами, создал полноразмерную фигуру нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. На свое произведение искусства он потратил около 200 часов, передает eurosport.

Статуя была выставлена во время карнавала в городе Овар, который является центром одноименного муниципалитета в составе округа Авейру. После завершения карнавала статью выставят в музее Роналду на его родном острове Мадейра.