|
Дмитрий Жирмонт назвал состав сборной Беларуси на гостевой матч Кубка Дэвиса с командой Германии
Источник материала: Партизан
Капитан мужской сборной Беларуси Дмитрий Жирмонт назвал состав команды на гостевой матч Кубка Дэвиса с командой Германии. К первой встрече нового сезона будут готовиться Егор Герасимов, Илья Ивашко, Александр Згировский, Мартин Борисюк и Андрей Василевский.
Матч квалификации Кубка Дэвиса Германия — Беларусь пройдет 6 и 7 марта на хардовом корте арены Castello в Дюссельдорфе. Белорусские и немецкие теннисисты встречались в розыгрыше Кубка Дэвиса лишь однажды. В сентябре 2003 года в матче плей-офф мировой группы в Германии белорусы выиграли со счетом 3:2. В командном мировом рейтинге сборная Беларуси занимает 45-е место, Германия находится на 12-й позиции.
Победитель матча получит путевку в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет 23-29 ноября в Мадриде, отмечает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан мужской сборной Беларуси Дмитрий Жирмонт назвал состав команды на гостевой матч Кубка Дэвиса с командой Германии. К первой встрече нового сезона будут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)