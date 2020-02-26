Дмитрий Жирмонт назвал состав сборной Беларуси на гостевой матч Кубка Дэвиса с командой Германии

Матч квалификации Кубка Дэвиса Германия — Беларусь пройдет 6 и 7 марта на хардовом корте арены Castello в Дюссельдорфе. Белорусские и немецкие теннисисты встречались в розыгрыше Кубка Дэвиса лишь однажды. В сентябре 2003 года в матче плей-офф мировой группы в Германии белорусы выиграли со счетом 3:2. В командном мировом рейтинге сборная Беларуси занимает 45-е место, Германия находится на 12-й позиции.





БЕЛТА. В испанской столице сыграют 12 победителей квалификационных встреч, а также хозяева — теннисисты Испании и сборные Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России. Победитель матча получит путевку в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет 23-29 ноября в Мадриде, отмечаетВ испанской столице сыграют 12 победителей квалификационных встреч, а также хозяева — теннисисты Испании и сборные Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России.



