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Дмитрий Жирмонт назвал состав сборной Беларуси на гостевой матч Кубка Дэвиса с командой Германии

26.02.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Капитан мужской сборной Беларуси Дмитрий Жирмонт назвал состав команды на гостевой матч Кубка Дэвиса с командой Германии. К первой встрече нового сезона будут готовиться Егор Герасимов, Илья Ивашко, Александр Згировский, Мартин Борисюк и Андрей Василевский.

Матч квалификации Кубка Дэвиса Германия — Беларусь пройдет 6 и 7 марта на хардовом корте арены Castello в Дюссельдорфе. Белорусские и немецкие теннисисты встречались в розыгрыше Кубка Дэвиса лишь однажды. В сентябре 2003 года в матче плей-офф мировой группы в Германии белорусы выиграли со счетом 3:2. В командном мировом рейтинге сборная Беларуси занимает 45-е место, Германия находится на 12-й позиции.

Победитель матча получит путевку в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет 23-29 ноября в Мадриде, отмечает БЕЛТА. В испанской столице сыграют 12 победителей квалификационных встреч, а также хозяева — теннисисты Испании и сборные Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России.
 
 
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Капитан мужской сборной Беларуси Дмитрий Жирмонт назвал состав команды на гостевой матч Кубка Дэвиса с командой Германии. К первой встрече нового сезона будут...
 
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