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Спасатели Быховщины приняли участие в Едином дне безопасности

26.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

 

В ходе проводимого мероприятия представители различных служб и организаций района в очередной раз напомнили присутствующим о порядке действий в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций и оказании первой помощи пострадавшим.

Спасатели Быховщины приняли участие в Едином дне безопасности

Спасатели Быховщины приняли участие в Едином дне безопасности

На площади Октябрьской города Быхова развернулись обучающие площадки районного отдела по чрезвычайным ситуациям, районного отдела внутренних дел, департамента охраны, Быховского района электрических сетей, районной организации Белорусского Красного Креста, Быховского района газоснабжения и учреждения здравоохранения «Быховская центральная районная больница», с показом специальной и аварийно-спасательной техники. У каждого из присутствующих была реальная возможность почувствовать себя представителем той или иной профессии и получить ответа на любые заданные вопросы. Искренний восторг у участников мероприятия вызвали показательные выступления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

В целом, этот солнечный день «Единого дня безопасности» был наполнен массой эмоций и детских улыбок.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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  В ходе проводимого мероприятия представители различных служб и организаций района в очередной раз напомнили присутствующим о порядке действий в
 
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