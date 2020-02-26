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Первые укусы клещей зарегистрированы в Брестской области

26.02.2020 09:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области зафиксированы первые случаи укусов людей клещами, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Первые укусы клещей зарегистрированы в Брестской области

Первым пострадавшим стал ребенок в Ивацевичском районе: клещ укусил его 4 февраля на частном подворье. Во второй декаде февраля были зарегистрированы еще три случая. От укусов пострадали два взрослых жителя областного центра (на рыбалке и во время прогулки с собакой), а также шестилетний ребенок из Барановичского района.

Специалисты отмечают, что активность клещей сохранялась и в зимние месяцы в связи с теплой погодой.

В прошлом году в территориальные органы санэпидслужбы области по поводу укусов клещей обратились 5 257 человек. Почти треть из них (1 642) - дети. По сравнению с 2018-м общее число пострадавших увеличилось на 3,8% (из 5 058 пострадавших 1 386 - дети). За минувший год исследовали 2 054 клеща, снятых с людей, 853 из которых (41%) были инфицированы возбудителем Лайм-боррелиоза.

"Заражение возбудителями Лайм-боррелиоза может произойти в разных местах. В половине случаев это территории дачных и приусадебных участков, частных домовладений в сельской местности. Также клещи нападают на людей в лесопарковых зонах городов и лесных массивах", - отметили в центре.

Клещевым энцефалитом, как правило, можно заразиться в диких природных очагах, преимущественно на территориях заповедников и заказников. Так, в Брестской области высокоактивными природными очагами клещевого энцефалита являются Беловежская и Ружанская пущи в Каменецком и Пружанском районах, лесной массив Бронной горы в Березовском районе, граничащие с Шацким национальным парком Украины леса Малоритского района, лесные массивы Белого озера в Брестском районе, отдельные территории Ивацевичского и Ивановского районов.

Кроме того, заразиться клещевым энцефалитом можно при употреблении сырого козьего молока, поэтому его следует кипятить.

Энтомологи рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе, уделяя особое внимание мерам индивидуальной защиты.

 
 
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  В Брестской области зафиксированы первые случаи укусов людей клещами, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. ...
 
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