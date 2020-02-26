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Российский политик: Лукашенко опытнее и хитрее Путина

26.02.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский политик Иван Чумаков в блоге на "Эхо Москвы" назвал основной козырь Лукашенко в торге с Владимиром Путиным.

Российский политик: Лукашенко опытнее и хитрее Путина


Владимир Путин уверовал в свою избранность, возомнив себя «собирателем земель русских». Поэтому когда в 2019 году рейтинги президента России начали устрашающе сыпаться, Кремль приступил к интенсивному продавливанию создания союзного государства с Беларусью.

Февральские переговоры между Путиным и Лукашенко только усилили взаимное недовольство, доведя ситуацию почти до открытого конфликта.

Пытаясь сравнивать Путина и Лукашенко, на мой взгляд, последний опытнее, хитрее и эффективнее. Он выжил, соседствуя с огромной Россией, не имея собственной базы природных ресурсов и финансовых резервов. Поэтому недооценивать его не стоит!

Я неоднократно слышал, что в Кремле агрессивно отреагировали на отказ Лукашенко интегрировать Беларусь в состав союзного государства. Поговаривали даже, что может дойти до смены Лукашенко на более сговорчивого кандидата в президенты Беларуси.

Но поспешу остудить головы «кремлёвских ястребов». Не забывайте, какую роль играет Беларусь в жизни убогой и импортозависимой экономики России.

Это важнейший транспортный коридор доставки товаров, от стабильности поставок которых зависит ни много ни мало жизнеспособность всей российской экономики и клептократического политического режима Владимира Путина.

Реакция Лукашенко на кремлёвские угрозы не заставила себя ждать. Проблемы с БелАЭС и заявление об отборе российской нефти из нефтепровода — только начало проблем.

Важно понимать, главный козырь Лукашенко — полное перекрытие белорусской границы. А перед этим могут быть введены дополнительные платежи на транспортировку товаров, направляющихся в Россию.

На прошлой неделе стало известно, в Беларуси начался сбор подписей под инициативой обязать россиян платить за проезд по белорусским дорогам.

И вот ведь совпадение, тут же произошёл инициированный Владимиром Путиным телефонный разговор, который предложил уступки по поставкам нефти в Беларусь ориентировочно на 300 млн. долларов.

Одновременно с этим в российских медиа активно продвигается интервью Владимира Путина, где он рассказывал о неких «силах зла», что не хотят сотрудничества России и Украины. Поэтому, сказал Путин, эти самые силы зла «будут делать все, чтобы нас растаскивать».

Откуда, как вы думаете такая радикальная смена риторики?

Всё просто, причиной всему сильнейший страх Владимира Путина. Ведь в условиях эскалации конфликта с президентом Беларуси только Украина может спасти импортозависимую кономику России, обеспечивая доставку жизненно важных товаров по своей территории.

Вот так легко, так называемый колхозник, Лукашенко может заставить президента Путина «собирателя земель русских» прогнуться.

А если мы увидим открытый политико-экономический конфликт между Россией и Белоруссией, у меня нет сомнений, Владимир Путин может «бросить» и ЛНР, и ДНР в обмен на сговорчивость президента Украины.
 
 
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Российский политик Иван Чумаков в блоге на "Эхо Москвы" назвал основной козырь Лукашенко в торге с Владимиром Путиным.
 
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