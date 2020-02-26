В армию на один день: школьники Брестской области побывают на сборах в 38-й бригаде

Источник материала: Виртуальный Брест

Участников областных сборов "Призывник-2020" 27 февраля примет 38-я Брестская отдельная гвардейская десантно-штурмовая Венская Краснознаменная бригада. Мероприятие является одним из этапов республиканской акции "Я служу!", сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист Брестского областного комитета БРСМ Светлана Мирчук.





Поучаствовать в сборах пригласят 100 учащихся 10-х и 11-х классов, которые заинтересованы в службе в армии, хотят связать свою профессиональную деятельность с Вооруженными Силами. Познакомиться с особенностями службы десантников позовут юношей из Бреста, Брестского, Жабинковского, Березовского, Малоритского, Кобринского и Каменецкого районов. Ребятам расскажут о традициях 38-й бригады, распорядке дня, быте и основных учебных занятиях военнослужащих, покажут выставку вооружения современной армии.

После экскурсии участники сборов соберутся в спорткомплексе бригады для открытого диалога. Школьники в неформальной обстановке смогут пообщаться с солдатами и офицерами, задать вопросы и высказать свою точку зрения о службе в армии. Представители областного военкомата расскажут об особенностях весенней призывной кампании.

Также ребята смогут оценить свои силы и выносливость, посоревновавшись со сверстниками в сборке-разборке автомата, подтягивании, отжимании, жиме гири, укладке парашюта.

Организаторами мероприятия являются Брестский облисполком, областные комитет БРСМ и военкомат, воинская часть 92616.