На финишной прямой: завершается строительство комплекса «Маяк Минска»

Источник материала: Виртуальный Брест

На финишной прямой: завершается строительство престижного столичного комплекса «Маяк Минска»





Пройдет всего несколько месяцев - и многофункциональный комплекс «Маяк Минска» , преобразивший район возле Национальной библиотеки, будет завершен. Финишные работы ведутся полным ходом, и у покупателей остается все меньше возможностей приобрести здесь новенькую квартиру. Самое время обратить внимание на предложения в домах «Рафаэль» и «Гоген» !

Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и модные салоны, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.





Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом

Здания расположены практически на берегу одного из каналов Слепянской водной системы – от воды их отделяет лишь улица, и вид из окон, выходящих на библиотеку, абсолютно потрясающий. Если смотреть со стороны Национальной библиотеки, «Рафаэль» оказывается слева, а «Гоген» – справа.









Здания расположены практически на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

Дома очень похожи внешне, но есть и некоторые различия.

Все квартиры – свободной планировки, что позволяет покупателям обустроить пространство своего жилья в соответствии с собственным вкусом и потребностями.

В доме «Рафаэль» остались квартиры от 50 до 84 квадратных метров, в доме «Гоген» - от 47 до 77 «квадратов». На выбор покупателей - «евродвушки» и «трешки», а также четырехкомнатные квартиры в европейском исполнении, когда гостиная объединяется с кухней.





Дом «Гоген»

В домах будет множество света, ведь полностью застекленные лоджии расположены на всех жилых этажах. Применяются также французские окна от пола до потолка – со специальной тонировкой стекол, детскими замками безопасности и специальным небьющимся остеклением в нижней части.





В домах будут полностью застекленные лоджии и французские окна от пола до потолка

Ансамбль зданий продуман до мелочей!

Дизайнерское лобби – светлое и просторное, с высокими потолками и местом для консьержа. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не прерывать прогулки с малышами и не подниматься в квартиры из-за каждой мелочи. Здесь же – специальный поддон для мытья лап домашних питомцев. Владельцы собак высоко оценят это неоспоримое преимущество в сырую погоду!





Лобби дома «Рафаэльл»





Лобби дома «Гоген»

Все подъезды будут оснащены современной домофонной системой, а также видеонаблюдением, и это серьезный плюс к безопасности и жителей дома, и их имущества.

В каждом доме - по три скоростных бесшумных лифта производства мирового лидера в этой сфере компании OTIS. Эти лифты отличаются особым уровнем комфорта.





Скоростные бесшумные лифты OTIS

Семьям с детьми важно, что рядом с комплексом построена современнейшая школа с бассейном и стадионом, а также детский сад. Еще один детский сад будет практически во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль» – его строительство вступило в финальную стадию. Отвести ребенка в сад не составит никакого труда!









Детский сад будет практически во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль»

Удобно и автомобилистам – для машин предусмотрены открытые парковочные места по периметру комплекса домов «Гоген» и «Рафаэль» , можно использовать также просторную парковку буквально через дорогу, у Национальной библиотеки.





Просторная парковка буквально через дорогу, у Национальной библиотеки

Жить здесь будет одно удовольствие!

Впрочем, не меньшее значение, чем все преимущества этих домов, имеет их расположением. Ведь «Гоген» и «Рафаэль» – часть престижного и известного всей столице комплекса «Маяк Минска» . Первого белорусского комплекса, который возводился по принципу «город в городе» и показал, какой удобной, красивой и комфортной может быть жизнь в тщательно спланированном городском районе!

Проследить за ходом строительства комплекса «Маяк Минска» практически в онлайн-режиме можно с помощью видео-тура на сайте застройщика .

В чем его уникальность? В потрясающих особенностях!

Комплекс «Маяк Минска» построен рядом с Национальной библиотекой, ставшей одним из архитектурных символов современной Беларуси и притягивающей множество туристов. Кроме того, это важнейшее место для студентов, людей науки и просто любителей книги.





Комплекс «Маяк Минска»

Возвышается комплекс по соседству с обширной лесопарковой зоной, а значит, его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Летом комплекс порадует свежестью деревьев - буквально накануне зимы здесь проведено масштабное озеленение: было высажено более 250 взрослых растений, специально выращенных в питомнике для «Маяка Минска». Вот-вот набухнут почки, и под лучами весеннего солнца пробьются первые листики!

Здесь отлично развито транспортное сообщение. В пешей доступности – станция метро «Восток», а также многочисленные маршруты наземного транспорта – нет проблем добраться в любую точку столицы. Две минуты - до кольцевой автодороги, пятнадцать - до Национального аэропорта «Минск» по скоростной трассе.

Все для жизни – под рукой! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, – здесь есть все, что необходимо современным горожанам.

Конечно же, важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall, не только место самого удачного шопинга и огромного фудкорта, но и площадка самых ярких праздников и событий.





Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Например, шоу, которое было подарено здесь минчанам и гостям столицы на недавний День влюбленных , войдет в историю 10 тысячами воздушных шариков из-под купола главного атриума, тридцатью оперными певцами и десятью кавер-группами, выступавшими одновременно на всех трех этажах!













Грандиозное шоу в честь Дня влюбленных в столичном торгово-развлекательном комплексе «Дана Молл»

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения – для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен и бизнес-центр Dana Center – комфортабельные и современные офисы ведущих компаний, а также все необходимые сопутствующие услуги.

Отметим, что в комплексе «Маяк Минска» еще есть свободные помещения коммерческого назначения. Для покупателей квартир – это прекрасная возможность развивать свой бизнес буквально рядом с домом. И очень хороший способ инвестирования! По оценкам специалистов, стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости в этом комплексе с начала строительства выросла минимум вдвое, а в перспективе может достигать 3 – 5 тысяч долларов за каждый «квадрат»!





Бизнес-центр Dana Center

Рассказывая о комплексе «Маяк Минска» , нельзя не упомянуть о том, что его осью является красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо. Это широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. А еще это пространство активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей.





Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Буквально в эту субботу, 29 февраля, в последний день зимы здесь с 12.00 до 20.00 состоится Масленица , народный праздник проводов зимы и встречи весны. Будут все атрибуты ярмарки - торговля, угощения, выступления артистов самых разных жанров!

В сторону Национальной библиотеки бульвар Пикассо выходит к мультимедийному фонтану «Дана Танец». Это новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан. Весна на пороге, и как только угроза возвращения морозов минует, «Дана Танец» вновь запоет и запляшет на радость многочисленным зрителям!





Скоро весна и фонтан «Дана Танец» вновь запоет и запляшет на радость многочисленным зрителям!

Нельзя упускать столь благоприятный момент для того, чтобы стать жителем комплекса «Маяк Минска» ! Тем более, что застройщик предлагает очень выгодные условия для покупки квартир.

Значительные дополнительные вложения в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный инструмент – уникальную длительную беспроцентную рассрочку от застройщика. В комплексе «Маяк Минска» она предоставляется до 5 лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Требуется первый взнос, который в случае необходимости можно внести с помощью кредита от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей, который можно оформить в офисе продаже застройщика.

Более выгодными для покупателей также стали условия кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

А для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков – предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по самым привлекательным условиям покупки квартир в комплексе «Маяк Минска» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис по продаже квартир работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Станьте жителем престижного комплекса, который будет завершен уже в этом году!

ООО «Эмирейтс Блю Скай»

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