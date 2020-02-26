ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чалый: Лукашенко окружили нежные женские руки

26.02.2020 09:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный экономист объяснил, почему глава государства оказался в «Зазеркалье».





В свежем выпуске программы "Ток" Сергей Чалый рассказал, как изменился Александр Лукашенко, с середины 90-х, когда экономист непродолжительный период работал в его команде.

Чалый сказал, что в начале президентской карьеры Лукашенко в экономике «делались вполне себе прогрессивные вещи».

По мнению экономиста, у главы государства были черты, которые «могли развиться в любую сторону», но по какому пути он дальше пойдет, стало очевидно после референдума-1996, когда президент получил почти неограниченные полномочия.

Чалый считает, что по сравнению с началом 90-х Лукашенко «растерял свои ораторские качества» и привел в пример его многочасовые выступления, которые не влияют на настроения в обществе.

Экономист полагает, что глава государства отрывается от реальности.

– Уверен, что нежные женские руки, которые президента окружили, я имею в виду службу протокола... Кочанову, которая была главой Администрации. Лукашенко важно, чтобы им восхищались и любили. И он находится в коконе заботы, ласки и любви, – отметил Чалый.

Экономист считает, что нынешняя глава Совета Республики и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт искренне верят в историческую миссию Лукашенко:

– Я думаю, Эйсмонт ведет «Пул Первого». Видно же, что это пишет влюбленный человек – не в том смысле, что влюбленная женщина. И вы оказываетесь в Зазеркалье.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный экономист объяснил, почему глава государства оказался в «Зазеркалье».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске из-за конфликта левого поворота столкнулись SEAT и Citroen
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика