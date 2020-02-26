Чалый: Лукашенко окружили нежные женские руки

















В свежем выпуске программы "Ток" Сергей Чалый рассказал, как изменился Александр Лукашенко, с середины 90-х, когда экономист непродолжительный период работал в его команде.





Чалый сказал, что в начале президентской карьеры Лукашенко в экономике «делались вполне себе прогрессивные вещи».





По мнению экономиста, у главы государства были черты, которые «могли развиться в любую сторону», но по какому пути он дальше пойдет, стало очевидно после референдума-1996, когда президент получил почти неограниченные полномочия.





Чалый считает, что по сравнению с началом 90-х Лукашенко «растерял свои ораторские качества» и привел в пример его многочасовые выступления, которые не влияют на настроения в обществе.





Экономист полагает, что глава государства отрывается от реальности.





– Уверен, что нежные женские руки, которые президента окружили, я имею в виду службу протокола... Кочанову, которая была главой Администрации. Лукашенко важно, чтобы им восхищались и любили. И он находится в коконе заботы, ласки и любви, – отметил Чалый.





Экономист считает, что нынешняя глава Совета Республики и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт искренне верят в историческую миссию Лукашенко:





– Я думаю, Эйсмонт ведет «Пул Первого». Видно же, что это пишет влюбленный человек – не в том смысле, что влюбленная женщина. И вы оказываетесь в Зазеркалье.



