Представители Дубровенщины станут делегатами VIII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Весь прошлый год был очень ответственный для профсоюзного движения. По всей стране проходили отчетно-выборные собрания и конференции профсоюзных организаций предприятий и районов. Мы подводили итоги проделанной за пять лет работы и намечали планы на будущее. В этом году отчетно-выборная кампания подходит к своему финалу и завершится 28 февраля VIII Съездом Федерации профсоюзов Беларуси.

Это масштабное и значимое событие в общественной жизни страны. На нем будут подведены итоги работы Федерации профсоюзов за пять лет и определены основные направления работы в будущем. Планируется, что в его работе примет участие Президент Республики Беларусь.

Избранные 508 делегатов со всей страны – это представители от всех регионов и отраслей. В работе Съезда примут участие и представители Дубровенщины: председатель Дубровенского районного объединения профсоюзов Ирина Соколова и председатель районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Светлана Бурбик.

— Для меня очень почетно представлять наш район на этом форуме, где определяются основные направления работы, ставятся задачи, над решением которых предполагается работать следующие пять лет. Все они будут отражены в программе деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020 — 2025 годы, – отметила Ирина Соколова. – Мы уже работаем с этим документом. И для меня важно, чтобы в нем были также отражены интересы и проблематика, актуальная для нашего региона. Работа, проведенная в предыдущие годы, как никогда показала силу профсоюзного движения страны. Это авторитетная организация, позиция которой имеет вес на всех уровнях – от местной власти до правительства. Профсоюзы инициировали важные изменения в законодательных актах, которые улучшают жизнь трудящихся. Федерация профсоюзов выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса. Были внесены предложения по изменению более 30 статей. Все они направлены на то, чтобы дать дополнительные гарантии и улучшить положение трудящихся.

Огромная работа проделана в правовой сфере и области охраны труда. Но тем не менее, еще есть над чем работать. И я уверена, что в следующие пять лет нам вместе удастся добиться еще большего, — отметила Ирина Соколова.

Подготовила Елена КОРСАКОВА