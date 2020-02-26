ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Polestar рассекретила концептуальный седан Precept

26.02.2020 10:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За неделю до открытия Женевского автосалона производители начинают активнее подогревать интерес к своим новинкам. Так, принадлежащая Volvo компания Polestar решила заранее, не дожидаясь открытия выставки, показать внешность и салон концептуального седана Precept, демонстрирующего направление развития дизайна марки.


В отличие от купе Polestar 1 и «пятидверки» Polestar 2, женевский шоу-кар стилистически практически не перекликается с моделями Volvo — внешность седана со скульптурными формами и купейными пропорциями с ниспадающей крышей создана в соответствии с новым дизайнерским почерком бренда, который сами создатели называют «минималистичным атлетизмом».


Из обнародованных параметров Precept пока известен показатель колесной базы — внушительные 3,1 м. На месте традиционной решетки радиатора — так называемая Smart Zone, основа системы автономного вождения концепта, представляющая собой панель со встроенными радарами и камерой высокого разрешения, работающих в связке с установленным на крыше лидаром.



Седан, по словам разработчиков, отличается основательно проработанной аэродинамикой, а посему у машины нет даже привычных «лопухов» зеркал заднего вида, вместо которых используются видеокамеры. В салоне Precept — современный минимализм с двумя дисплеями: диагональю 12,5 дюйма для виртуальных приборов и более крупным 15-дюймовым вертикальным экраном, который отвечает за медиасистему. А еще интерьер примечателен широким использованием вторсырья, из которого изготовлены материал для отделки сидений и коврики — в ход пошли не только переработанные пластиковые бутылки, но и, например, старые рыболовные сети.


Известно, что Precept является электромобилем, но никаких данных о технике компания не приводит — это значит, что концепт если и переродится в серийную машину, то в лучшем случае через пару лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известно, что Precept является электромобилем, но никаких данных о технике компания не приводит.
 
Новости дня
Новости разные
 
Никогда не просите этого парня поправить ваше фото, иначе смеяться будут все
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика