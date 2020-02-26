Polestar рассекретила концептуальный седан Precept

Источник материала: Tut.by

За неделю до открытия Женевского автосалона производители начинают активнее подогревать интерес к своим новинкам. Так, принадлежащая Volvo компания Polestar решила заранее, не дожидаясь открытия выставки, показать внешность и салон концептуального седана Precept, демонстрирующего направление развития дизайна марки.





В отличие от купе Polestar 1 и «пятидверки» Polestar 2 , женевский шоу-кар стилистически практически не перекликается с моделями Volvo — внешность седана со скульптурными формами и купейными пропорциями с ниспадающей крышей создана в соответствии с новым дизайнерским почерком бренда, который сами создатели называют «минималистичным атлетизмом».





Из обнародованных параметров Precept пока известен показатель колесной базы — внушительные 3,1 м. На месте традиционной решетки радиатора — так называемая Smart Zone, основа системы автономного вождения концепта, представляющая собой панель со встроенными радарами и камерой высокого разрешения, работающих в связке с установленным на крыше лидаром.









Седан, по словам разработчиков, отличается основательно проработанной аэродинамикой, а посему у машины нет даже привычных «лопухов» зеркал заднего вида, вместо которых используются видеокамеры. В салоне Precept — современный минимализм с двумя дисплеями: диагональю 12,5 дюйма для виртуальных приборов и более крупным 15-дюймовым вертикальным экраном, который отвечает за медиасистему. А еще интерьер примечателен широким использованием вторсырья, из которого изготовлены материал для отделки сидений и коврики — в ход пошли не только переработанные пластиковые бутылки, но и, например, старые рыболовные сети.





Известно, что Precept является электромобилем, но никаких данных о технике компания не приводит — это значит, что концепт если и переродится в серийную машину, то в лучшем случае через пару лет.