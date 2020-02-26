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Назван самый популярный смартфон прошлого года

26.02.2020 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издание MacRumors со ссылкой на исследование компании Omdia назвало самый популярный смартфона 2019 года.


iPhone Xr

На первом месте оказался iPhone Xr — устройство разошлось тиражом в 46,3 миллиона экземпляров. За ним следует iPhone 11 (37,3 миллиона), Samsung Galaxy A10 (30,3 миллиона) и Galaxy A50 (24,2 миллиона). Замыкает пятерку Samsung Galaxy A20 (19,2 миллиона).

Интересно, что в топ-10 вошло пять смартфонов от компании Apple, четыре от Samsung и один от Xiaomi. Производителю удалось реализовать 16,4 миллиона Redmi Note 7. Представители Omdia заявили, что Apple занимает лидирующее положение уже на протяжение пяти лет. С учетом того, что компания последние пару лет поднимает цены на свои смартфоны, это «выглядит еще более примечательно».

Ниже — цены трех самых популярных в мире смартфонов у нас:

 
 
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На первом месте оказался смартфон Apple.
 
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