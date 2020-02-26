|
Назван самый популярный смартфон прошлого года
Источник материала: Tut.by
Издание MacRumors со ссылкой на исследование компании Omdia
На первом месте оказался iPhone Xr — устройство разошлось тиражом в 46,3 миллиона экземпляров. За ним следует iPhone 11 (37,3 миллиона), Samsung Galaxy A10 (30,3 миллиона) и Galaxy A50 (24,2 миллиона). Замыкает пятерку Samsung Galaxy A20 (19,2 миллиона).
Интересно, что в топ-10 вошло пять смартфонов от компании Apple, четыре от Samsung и один от Xiaomi. Производителю удалось реализовать 16,4 миллиона Redmi Note 7. Представители Omdia заявили, что Apple занимает лидирующее положение уже на протяжение пяти лет. С учетом того, что компания последние пару лет поднимает цены на свои смартфоны, это «выглядит еще более примечательно».
Ниже — цены трех самых популярных в мире смартфонов у нас:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На первом месте оказался смартфон Apple.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)