Назван самый популярный смартфон прошлого года

Источник материала: Tut.by

Издание MacRumors со ссылкой на исследование компании Omdia назвало самый популярный смартфона 2019 года.



iPhone Xr

На первом месте оказался iPhone Xr — устройство разошлось тиражом в 46,3 миллиона экземпляров. За ним следует iPhone 11 (37,3 миллиона), Samsung Galaxy A10 (30,3 миллиона) и Galaxy A50 (24,2 миллиона). Замыкает пятерку Samsung Galaxy A20 (19,2 миллиона).

Интересно, что в топ-10 вошло пять смартфонов от компании Apple, четыре от Samsung и один от Xiaomi. Производителю удалось реализовать 16,4 миллиона Redmi Note 7. Представители Omdia заявили, что Apple занимает лидирующее положение уже на протяжение пяти лет. С учетом того, что компания последние пару лет поднимает цены на свои смартфоны, это «выглядит еще более примечательно».

Ниже — цены трех самых популярных в мире смартфонов у нас: