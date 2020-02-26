|
«Какой замес, какое месилово!» Комментатор отжег во время массовой драки детей-хоккеистов
Источник материала: Tut.by
Массовой дракой завершилась встреча детских хоккейных команд «Астана» и «Медведи» в чемпионате Казахстана. И забавен не сам факт драки 9-летних малышей, а реакция комментатора, эмоционально отреагировавшего на произошедшее.
«Какой замес, какое месилово! Конор Макгрегор просто отдыхает. Еще понеслась! Давай команда на команду!» — обязательно посмотрите видео ниже со звуком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Массовой дракой завершилась встреча детских хоккейных команд «Астана» и «Медведи».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)