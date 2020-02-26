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«Какой замес, какое месилово!» Комментатор отжег во время массовой драки детей-хоккеистов

26.02.2020 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Массовой дракой завершилась встреча детских хоккейных команд «Астана» и «Медведи» в чемпионате Казахстана. И забавен не сам факт драки 9-летних малышей, а реакция комментатора, эмоционально отреагировавшего на произошедшее.

«Какой замес, какое месилово! Конор Макгрегор просто отдыхает. Еще понеслась! Давай команда на команду!» — обязательно посмотрите видео ниже со звуком.

 
 
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Массовой дракой завершилась встреча детских хоккейных команд «Астана» и «Медведи».
 
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