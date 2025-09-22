Рост дефицита внешней торговли продолжается: что ждет экономику Беларуси

Источник материала: ProBusiness

Несмотря на санкционные ограничения, белорусская экономика не остановилась. Она перестраивается, меняет маршруты поставок и каналы расчетов, ищет новые рынки и адаптируется к новым правилам игры. Но, оставаясь малой и глубоко интегрированной в международные цепочки, Беларусь по-прежнему крайне уязвима: ее устойчивость зависит от того, насколько успешно удается продавать продукцию за рубеж, насколько безболезненно проходит импорт и насколько надежными остаются схемы международных расчетов. И пока ситуация с внешней торговлей вызывает беспокойство.

Конкурентоспособность собственного экспорта ослабевает

— Июльская статистика внешней торговли, опубликованная Белстатом, показывает сохранение напряженного тренда. Общий товарооборот за семь месяцев 2025 г. практически не изменился и составил $ 48,8 млрд. против 48,7 млрд годом ранее. Однако за этой внешней стабильностью скрывается ухудшение ключевых показателей: дефицит внешней торговли товарами увеличился до $ 3,56 млрд., что на треть больше прошлогоднего уровня.





Экспорт за январь-июль 2025 г. снизился на 2,5% — с $ 23,2 до 22,6 млрд. Импорт, напротив, продолжил расти и прибавил 2,6%, достигнув $ 26,2 млрд. Такая разнонаправленная динамика усиливает дисбаланс: Беларусь все больше потребляет зарубежных товаров, тогда как конкурентоспособность собственного экспорта ослабевает.

Фактически нарастающий дефицит уже нельзя рассматривать лишь как технический показатель. Он становится индикатором внутренних экономических рисков. Рост импорта при падении экспорта создает дополнительное давление на валютный рынок, ограничивает возможности по наращиванию золотовалютных резервов и ставит под сомнение устойчивость роста экономики. Если тенденция сохранится, во второй половине года страна может столкнуться с усилением валютных рисков.

Углубляясь в помесячные данные, видно, что внешняя торговля в 2025 г. все больше напоминает качели с односторонним уклоном. Экспорт, едва начавший оживать весной, так и не смог вернуться к прошлогодним объемам: после провального старта года он лишь в июле показал небольшой рост. Но общая динамика отрицательная — страна продала за рубеж меньше, чем год назад. Импорт же продолжает уверенно шагать вверх: каждая обновленная статистика фиксирует все новые миллиарды на закупку иностранной продукции. В результате баланс неизменно смещается не в пользу белорусских производителей.





Сальдо внешней торговли превращается в настоящую головную боль. Если год назад дефицит был ощутим, то теперь он обострился почти на треть, превысив $ 3,5 млрд. за январь — июль. Это значит, что Беларусь все больше живет за счет завоза чужих товаров, не обеспечивая их достаточным экспортным эквивалентом.

Успехи на рынках СНГ лишь частично маскируют хроническую уязвимость в торговле с дальними партнерами

Белорусская внешняя торговля в 2025 г. все сильнее смещается в сторону стран СНГ. С января по июнь объемы торговли с партнерами по объединению уверенно росли: если год назад речь шла о 71−72%, то к июню показатель поднялся почти до 77%. Даже июльское снижение не меняет общей картины — зависимость от рынков постсоветского пространства становится определяющей. Это отражает и ограниченность белорусского экспорта: именно СНГ остается главным направлением, где еще удается удерживать спрос на отечественную продукцию.





Логично, что обратная динамика наблюдается на рынках вне СНГ. Здесь показатели неуклонно снижаются: с 34% в январе 2024 г. они опустились до 23% в июне 2025 г. Лишь июльская статистика принесла временное облегчение — рост до 26,9%, но в целом тренд очевиден. Беларусь теряет позиции на внешних рынках за пределами СНГ.

Структура белорусского импорта в 2025 г., напротив, демонстрирует постепенный сдвиг в сторону стран вне СНГ. Если год назад почти две трети завозимых товаров приходились на партнеров по объединению, то теперь их доля снижается. В январе она упала до 56,2% против 59,4% годом ранее, в апреле — до 58,1% против 62,4%, а в июле — до 57%. Это означает, что зависимость от поставок внутри СНГ хоть и сохраняется высокой, но уже не выглядит столь абсолютной, как прежде.





Наоборот, доля импорта из стран вне СНГ постепенно растет. В январе она поднялась до 43,8% против 40,6% в 2024 г., в мае составила 43,3%, а в июле — 43%. Этот разворот в структуре поставок показывает: Беларусь, несмотря на санкционные ограничения и сложную внешнеполитическую конъюнктуру, все же находит возможности для диверсификации импорта. Однако такая динамика несет и двойственный сигнал: с одной стороны, это ослабляет монозависимость от СНГ, а с другой — создает новые вызовы, ведь закупки вне СНГ обычно обходятся дороже и сильнее давят на валютный рынок.

Как итог, сальдо внешней торговли Беларуси в 2025 г. все заметнее расходится по двум направлениям — внутри СНГ и за его пределами. На рынках объединения ситуация выглядит относительно благополучной: после слабого старта года положительное сальдо быстро укрепилось и к маю — июлю стабильно держалось выше $ 300 млн. Май стал рекордным — почти $ 400 млн, что значительно превысило прошлогодние показатели. Это говорит о том, что в рамках СНГ Беларусь пока сохраняет способность продавать больше, чем покупает, и именно здесь формируется главный источник компенсации внешнеторговых провалов.





Совсем другая картина складывается вне СНГ. Дефицит растет как снежный ком: если в январе 2025 г. он составлял —568,7 млн. долларов, то в апреле достиг уже —773,9 млн, а к июню перевалил за —850 млн. Даже июль не принес облегчения —745 млн. Таким образом, успехи на рынках СНГ лишь частично маскируют хроническую уязвимость в торговле с дальними партнерами. Для экономики в конечном итоге это означает все большую зависимость от ограниченного круга стран и риски, что любое изменение условий внутри СНГ оставит Беларусь один на один с разрушительным внешнеторговым разрывом.

Во внешней торговле закрепляется структурный перекос, где страна все больше превращается в чистого импортера, а не экспортера ключевых категорий

Не менее любопытная картина открывается, если смотреть на структуру внешней торговли через призму товарных групп. Инвестиционные товары, которые отражают долгосрочные вложения в модернизацию и развитие экономики, из экспортной опоры превратились в источник дефицита. Год назад Беларусь еще имела положительное сальдо почти в $ 400 млн., а теперь фиксирует минус $ 317 млн: экспорт рухнул с $ 2,45 до $ 1,99 млрд, тогда как импорт вырос до $ 2,3 млрд. Страна меньше продает машин и оборудования и все больше покупает их за границей — это прямой сигнал о снижении инвестиционной активности и технологической конкурентоспособности.





Не лучше дела обстоят и в других сегментах. По промежуточным товарам — сырью и полуфабрикатам — отрицательное сальдо углубилось почти на $ 700 млн, до —2,99 млрд: экспорт сократился, а импорт хоть и снизился, но все равно остается критически высоким. На потребительских товарах картина и вовсе показательная: при росте экспорта на $ 400 млн дефицит вырос в 16 раз, достигнув —702 млн долларов: Беларусь активно завозит готовую продукцию, не в силах насытить внутренний рынок отечественными товарами. В итоге все три группы формируют один и тот же важный вывод: во внешней торговле закрепляется структурный перекос, где страна все больше превращается в чистого импортера, а не экспортера ключевых категорий.

Если отдельно рассмотреть потребительские товары, то в картине внешней торговли Беларуси появятся новые краски. Здесь очевидно, что в первые полгода 2025 г. продовольствие остается едва ли не единственной «сильной стороной» белорусского экспорта. Продажи продуктов питания за рубеж выросли с $ 3,27 до 3,63 млрд., при этом положительное сальдо даже укрепилось и достигло $ 1,7 млрд. Рост импорта продовольственных товаров — с $ 1,62 до $ 1,93 млрд — не изменил общей картины: сельское хозяйство и пищевая промышленность продолжают приносить валютную выручку и поддерживать баланс, компенсируя слабые позиции в других секторах.





Совсем иная ситуация в сфере непродовольственных товаров. Здесь Беларусь сталкивается с хроническим дефицитом: при экспорте в $ 2,91 млрд импорт достиг $ 5,31 млрд, а отрицательное сальдо углубилось до —2,4 млрд долларов. Беларусь стабильно завозит больше готовой непродовольственной продукции, чем производит и продает сама. Эта тенденция показывает: в то время как «аграрный щит» еще удерживает внешнеторговую систему, промышленность и производство товаров широкого потребления продолжают уступать позиции на фоне растущего импорта.

Понимая всю сложность внешнеторговой ситуации, Правительство и Национальный банк действуют сообща: одни их действия направлены на поддержку экспортеров, другие — на сдерживание импорта, прежде всего, потребительских товаров. Такая координация должна помочь поддержать курс и хотя бы частично улучшить структуру торговли и ее сальдо.