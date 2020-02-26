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Минтранс предлагает обсудить порядок использования разрешений на международные грузоперевозки

26.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минтранс предлагает обсудить порядок использования разрешений на международные грузоперевозки

Министерство транспорта и коммуникаций предлагает обсудить проект постановления, который предусматривает изменение порядка распределения, выдачи и использования разрешений на выполнение международных автомобильных грузоперевозок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В частности, предлагается ввести требование о необходимости возврата в Транспортную инспекцию как распределяемых разрешений, так и не подлежащих распределению, в течение 60 календарных дней с даты их выдачи. В случае невыполнения данного требования предусмотрены определенные меры.

Соответствующие меры будут также приняты при утере разрешений, возврате неиспользованных, передаче автомобильным перевозчиком выданного ему разрешения третьим лицам. Это касается и тех случаев, когда возвращенное использованное разрешение не было заполнено в порядке, установленном выдавшим его уполномоченным органом иностранного государства, или же использование не было подтверждено предоставлением копии международной товарно-транспортной накладной CMR. Также меры будут приняты, если будет установлено, чтобы якобы использованное разрешение по факту не применялось.

Кроме того, предлагается учитывать правопреемство при реорганизации индивидуального предпринимателя в юридическое лицо.

Минтранс совместно с Министерством по налогам и сборам рассматривает вопрос о внесении изменений в формулу распределения разрешений на основании сведений, представленных в налоговой отчетности, в том числе о выручке, а также возможность включения иных показателей (заработная плата, налогооблагаемая база и др.).

Высказать предложения по проекту постановления можно до 10 марта включительно, направив письмо на электронный адрес: uat@mintrans.gov.by.

https://www.belta.by/

 
 
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Министерство транспорта и коммуникаций предлагает обсудить проект постановления, который предусматривает изменение порядка распределения, выдачи и...
 
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