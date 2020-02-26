Источник материала: Маяк Преднепровья

Минске пройдет VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси" width="300" height="167" srcset="https://www.21.by/pub/news/2020/02/1582703526813875.jpg 300w, http://www.bykhov.by/wp-content/uploads/2020/02/sezd-768x427.jpg 768w, http://www.bykhov.by/wp-content/uploads/2020/02/sezd.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />В пятницу в Минске пройдет VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси. В его работе примут участие 508 делегатов – представители всех регионов и отраслей. В их числе – председатель Быховского районного объединения профсоюзов Наталья Приборец, которая рассказала, чего ждет профсоюзный актив района от этого события.

– Весь прошлый год был очень ответственный для профсоюзного движения. Напомню, на Быховщине, как и по всей стране проходили отчетно-выборные собрания и конференции профсоюзных организаций. Мы подводили итоги проделанной за пять лет работы и намечали планы на будущее. В этом году отчетно-выборная кампания подходит к своему финалу и завершится 28 февраля VIII Съездом Федерации профсоюзов Беларуси. Планируется, что в его работе примет участие Президент Республики Беларусь .

Несомненно, представлять наш район на этом масштабном мероприятии почетно и вместе с тем это большая ответственность. На Съезде мы определяем основные направления работы на ближайший период, ставим перед собой задачи, над решением которых будем работать следующие пять лет. Все они будут отражены в программе деятельности ФПБ на 2020 – 2025 гг.

Мы уже работаем с этим документом. И для меня важно, чтобы в нем были также отражены интересы и проблематика, актуальные для нашего района. Такие как, принятие мер по повышению заработной платы, осуществление поддержки семей, воспитывающих детей, мониторинг рынка труда и использования рабочего времени.

Работа, сделанная в предыдущие годы, как никогда показала силу профсоюзного движения страны. Это авторитетная организация, позиция которой имеет вес на всех уровнях – от местной власти до правительства. С нашей инициативы были приняты важные изменения в законодательных актах, которые улучшают жизнь трудящихся.

Впервые в истории Федерация профсоюзов наравне с органами исполнительной и законодательной власти выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса. Всего ФПБ были внесены предложения по изменению более 30 статей. Все они направлены на то, чтобы дать дополнительные гарантии и улучшить положение трудящихся.

Одним из самых больших достижений Федерации профсоюзов Беларуси считаю то, что нам удалось на законодательном уровне закрепить обязанность нанимателя продлять контракты с добросовестными работниками на максимальный срок. Ведь для человека невероятно важно чувствовать уверенность в завтрашнем дне. При этом человек, который стабильно закреплен на рабочем месте на ближайшие несколько лет, и выполнять возложенные на него обязанности будет усерднее.

Огромная работа проделана в правовой сфере и области охраны труда. В прошлом году на добровольной основе в районном объединении профсоюзов начали работу профсоюзный инспектор труда и профсоюзный инспектор по охране труда. За шесть месяцев своей работы они добились значительных результатов – в ходе проведенных мониторингов выявили нарушения, которые благодаря их грамотным рекомендациям были устранены. Ведь их основная задача – помочь. К примеру, инспектор по охране труда значительную помощь оказывает ряду организациях частной формы собственности в разработке документов по охране труда. Выполняя его рекомендации, в одной из организаций оборудовали комнату приема пищи. Тем не менее, еще есть над чем работать. И я уверена, что в следующие пять лет нам вместе удастся добиться еще большего.

Обсуждая программу деятельности ФПБ на 2020 – 2025 гг., профсоюзный актив Быховщины пришел к выводу, что среди прочего мы хотели бы, чтобы в каждой организации нашей страны были заключены коллективные договоры, которые будут не только защищать работников, но и дадут дополнительные социальные гарантии для членов профсоюза.

Подготовила Екатерина ГУРСКАЯ.