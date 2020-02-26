Главное внимание — проблемам и нуждам жителей области: состоялась коллегия главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Участники коллегии подвели итоги работы за прошлый год и обозначили планы на нынешний.

В фойе облдрамтеатра работала выставка достижений учреждений культуры, проектов СМИ и общественных объединений, а также фотовыставка БЕЛТА. В работе коллегии участвовали заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Наталья Задерковская, а также заместитель начальника управления идеологии и информационной политики главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси Александр Липницкий.

— Минувший год отмечен многими знаковыми событиями, — подчеркнул начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Денис Езерский. — Это 100-летие БССР, 25 лет Конституции Беларуси, 25 лет институту президентства, II Европейские игры, а также 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На достойном уровне прошли парламентские выборы.

Участники заседания отметили важность реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. Инициативу по созданию на этом месте народного мемориала поддержал глава государства. Уже проведен областной субботник по сбору средств и привлечению потенциальных спонсоров на эти цели.





Информационная работа, особенно в Сети, — это то, на чём стоит делать акцент. По словам заместителя председателя облисполкома Владимира Привалова, СМИ в своем развитии продвинулись вперед. Однако нужно еще больше внимания уделять проблемам и нуждам людей, писать материалы на волнующие общественность темы.

Также на заседании обсудили защиту прав и интересов трудящихся, говорили и о развитии библиотек. Директор областной универсальной библиотеки имени В. И. Ленина Марина Рафеева обозначила главные проблемы сферы. Увеличение числа виртуальных посетителей библиотеки невозможно без собственного сайта, который должен содержать электронный каталог и интересные краеведческие ресурсы. Кроме того, библиотекам на селе не хватает качественной литературы. Гомельская область — единственный регион Беларуси, где не все библиотеки обеспечены компьютерной техникой. Поэтому решить этот вопрос — одна из важнейших задач на нынешний год.

— Все поручения главы государства и облисполкома должны быть выполнены. То, что обещано людям, нужно обязательно сделать, — подчеркнул в завершающем слове Владимир Привалов. — Хочу поблагодарить отрасль культуры и идеологическую вертикаль за работу в 2019 году. Мы с вами на правильном пути. Нынешний год будет еще более серьезным и трудоемким. Уверен, что в Гомельской области есть команда профессионалов, которая справится с поставленными задачами.

Ярким моментом заседания стало награждение представителей идеологической вертикали, учреждений культуры, предприятий и сотрудников СМИ, показавших высокие результаты в работе.