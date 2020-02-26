Клещи проснулись в Беларуси и уже покусали людей

Четыре случая нападения клещей на человека зафиксированы в Брестской области.

Об этом сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

«В Брестской области зарегистрировано четыре укуса. Первый укус клещом произошел 4 февраля в Ивацевичском районе, пострадал ребенок на собственном подворье», – сообщили в центре.

От укусов клещей пострадали также двое взрослых – во время прогулки с собакой и на рыбалке. Еще на одного ребенка 6 лет клещ напал в Барановичском районе.

Эпидемиологи объясняют раннюю активизацию клещей теплой бесснежной зимой. По информации работников центра, «первые клещи «на маршруте» были зафиксированы 3 февраля 2020 году в Пинском районе».

Во второй декаде февраля клещи обнаруживались также на территории Каменецкого, Барановичского и Брестского районов.