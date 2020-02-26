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«Жестокий сексуальный хищник». Что грозит Харви Вайнштейну?

26.02.2020 10:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Жестокий сексуальный хищник». Что грозит Харви Вайнштейну?
www.globallookpress.com

Продолжавшийся семь недель суд в Нью-Йорке над бывшим продюсером Харви Вайнштейном закончился вердиктом жюри присяжных. Семь мужчин и пять женщин решили, что Вайнштейн виновен по двум пунктам обвинения, еще по трем пунктам жюри назвало обвиняемого невиновным.

В чем Вайнштейн был признан виновным?

Обвинительный вердикт присяжных касается двух эпизодов огромного расследования того, что натворил Харви Вайнштейн за свою многолетнюю карьеру. Присяжные посчитали его виновным в изнасиловании третьей степени в отношении некой Мириам Хэйли, которая была ассистенткой на реалити-шоу «Проект Подиум» (Project Runway). По данным обвинения, Хэйли была изнасилована летом 2006 года в личных апартаментах Вайнштейна.

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Еще одно обвинение, с которым согласились присяжные, тоже заключалось в насилии, но третьей степени. По просьбе жертвы её имя не раскрывается (по некоторым данным, речь идет о стилистке Джессике Манн). Это преступление произошло в 2013 году в одном из нью-йоркских отелей. За это преступление Вайнштейна ожидает самое мягкое наказание — до четырех лет заключения в тюрьме, причем нижняя граница наказания не указана.

Более серьезное наказание ждет Вайнштейна за преступление в отношении Хэйли: за него предусмотрено от 5 до 25 лет тюрьмы. Если судья назначит максимальный срок, для 67-летнего продюсера это означает фактически пожизненное заключение.

Отметим, что из трех отвергнутых присяжными обвинений одно как раз предусматривало пожизненный срок: речь идет о серийном характере тяжелых преступлений сексуального характера. Так, не была подтверждена виновность Вайнштейна в изнасиловании актрисы Аннабеллы Шиорры в 1993-1994 годах (возможно, из-за истечения сроков давности).

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Почему Харви Вайнштейн оказался под судом?

Вайнштейн — один из самых знаменитых независимых продюсеров американского кино. Вместе с братом он основал компании Miramax Films и The Weinstein Company, которые занимались производством многих известных фильмов: «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и другие картины Квентина Тарантино, «От заката до рассвета», «Умница Уилл Хантинг», «Догма», киносериал «Крик», «Влюблённый Шекспир», «Король говорит!».

Вайнштейна не раз обвиняли в том, что он слишком вольно ведёт себя в отношении актрис и женского персонала, но ни одно из обвинений не находило подтверждений. Лишь в октябре 2017 года, после выхода в газете The New York Times интервью актрисы Эшли Джадд, в котором она рассказала о сексуальных домогательствах продюсера, Вайнштейн стал «токсичным». К Джадд присоединились десятки женщин из мира кино, среди них были Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Вайнштейна уволили из его же компании, а позже исключили и из Американской киноакадемии.

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Случай Вайнштейна стал причиной появления женского движения #MeToo. Кроме того, стал активно использоваться термин «эффект Вайнштейна»: обвинение кого-либо в сексуальных домогательствах тут же приводило к изоляции этого человека от общества. Наиболее характерным примером стал актер Кевин Спейси, который после подобных обвинений потерял множество ролей, в том числе главную роль в сериале «Карточный домик».

Впрочем, Вайнштейн на данный момент является единственной подобной знаменитостью, чье дело дошло до суда. При этом в декабре 2019 года стало известно, что адвокаты продюсера достигли соглашения со многими женщинами, обвинившими Вайнштейна в домогательствах, о выплате им $25 млн в обмен на отзыв их обвинений.

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Что будет с Вайнштейном дальше

Собственно, суд в Нью-Йорке еще не закончился. Судья объявит приговор 11 марта, но защита Вайнштейна уже заявила, что на любое решение суда будет подана апелляция.

«Он принял это как мужчина, – сказала адвокат продюсера Донна Ротунно. – Он знает, что мы продолжим бороться за него, и знает, что ничего еще не закончено».

Напомним, что Вайнштейн отвергает все обвинения. Даже во время оглашения вердикта присяжных он, по словам одного из юристов, говорил: «Но я же невиновен». Впрочем, в официальную запись суда эти слова не попали.

Кстати, его адвокаты хотят перенести заседание в другой город, поскольку считают, что в Нью-Йорке слишком сильные настроения против их подзащитного, что может помешать объективному судебному разбирательству.

На пресс-конференции после вердикта присяжных окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс назвал Вайнштейна «жестоким серийным сексуальным хищником», который использовал свою власть, чтобы насиловать и унижать. Он похвалил женщин, которые дали показания, назвав их храбрыми героями, и добавил, что они «изменили ход истории», передает Deadline.

Самого Вайнштейна после Нью-Йорка с нетерпением ждет Калифорния: там ожидается еще один суд по двум случаям изнасилования, в которых он обвиняется.

 
 
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Суд присяжных решил, что Харви Вайнштейн виновен по двум обвинениям из пяти. 67-летний продюсер избежал пожизненного заключения, но может провести в тюрьме 25 лет.
 
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