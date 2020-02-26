Грустный конец «красивой истории». Прилучный разводится с Муцениеце

«Друзья, мы всегда делились самыми веселыми моментами своей жизни и вообще были честны про нашу личную жизнь и нашу пару. Считаем нужным быть честными с вами и сделать официальное заявление. Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать», — написал в своем Instagram Павел Прилучный, подтвердив тем самым слухи о расставании с Агатой Муцениеце, которые будоражили общественность уже несколько лет, но особенно последний год. Актриса также сделала заявление в соцсетях. Однако ни Павел, ни Агата не стали распространяться о причинах развода, попросив журналистов не беспокоить их: «Товарищи СМИ, умоляю, не тревожьте! Давайте, вспомним о рамках приличия и пространства!» — обратилась к акулам пера Муцениеце. Как начиналась эта красивая история любви, закончившаяся через девять лет законного брака, рассказывает АиФ.ru.

Роман на съемочной площадке

Павел и Агата, как это часто бывает с людьми актерской профессии, познакомились на съемочной площадке в декабре 2010 года. Оба работали в популярном сериале «Закрытая школа», где, кстати, играли влюбленную пару. «Мы изначально были коллегами, а уже потом семьей», — рассказывала в интервью Муцениеце. Хотя Павел был готов к серьезному роману с партнершей чуть ли не с первых минут знакомства: «Окончательное осознание того, что Агата — именно та, с кем я хочу быть, случилось во время киношного поцелуя... Тогда я понял: нашел свою единственную, надо ее воровать!» — откровенничал много лет тому назад Прилучный с журналом «Антенна-Телесемь». Но «своровать» девушку сразу не получилось, она на тот момент была в отношениях с другим мужчиной, пришлось несколько месяцев ждать: «На тот момент у Агаты был парень, а я вообще-то не сторонник того, чтобы отбивать девушку. Но видел, что у них дело идет к расставанию. И ей сказал: если уйдешь от него, то я здесь, рядом, имей в виду! Мучительная эта катавасия длилась несколько месяцев, но в итоге в апреле мы уже были вместе», — рассказывал Павел. Кстати, этой судьбоносной встречи могло и не быть, ведь первоначально на роль Дарьи Старковой в «Закрытой школе» утвердили другую актрису — Марину Петренко, но в итоге она по каким-то причинам не смогла принять участие в съемках проекта, и ее заменила именно Агата.

Итальянские страсти

Со свадьбой Прилучный решил не затягивать, летом 2011 года влюбленные тайно поженились, став официальными супругами в присутствии самых близких друзей и родственников. В 2013 у актеров появился сын Тимофей, а в 2016 — дочь Мия, и хотя внешне в этой семье все было хорошо, Агата не скрывала, что их брак далек от идеала: «Наша семейная жизнь непростая. Бывало, и слово „развод“ в запале звучало. Ругались, мебель крушили, даже дрались... Но всерьез я ни разу не пожалела, что мы с Прилучным встретились», — рассказывала незадолго до рождения второго ребенка в интервью журналу «Семь дней» Муцениеце. Неудивительно, что после таких откровений появившаяся в прошлом году информация о том, что Павел поднимает руку на актрису, многие приняли за чистую монету. Но сама Агата поспешила опровергнуть эту волну слухов, написав в своем Instagram: «Товарищи СМИ! Вы такие неглубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так... Вообще я в коме! Ах, да! Еще у меня есть двойник», — иронизировала девушка.

Эта история стала не первой и далеко не последней в звездной семье. До нее Агата откровенно рассказывала прессе, как они с Павлом решили пожить отдельно, Прилучный даже перебрался в гостиницу. Правда, расставание длилось всего неделю. Стоило актеру приехать домой за вещами, как супруги помирились: «Я ему тогда сказала: „Давай обнимемся на прощание“. Мы обнялись, и все — оба поняли, что не можем друг без друга. И все проблемы куда-то ушли, они стали какими-то мелкими, незначительными, что ли. Когда буря в стакане улеглась, мы поговорили спокойно, без эмоций. Вывод был такой: нельзя негатив копить в семье, как мы это делали весь предыдущий год. Надо все сразу решать, на берегу», — делилась сокровенным с журналом «ОК!» артистка. Увы, в этот раз помириться супругам не удалось.

24 февраля

24 февраля актеры одновременно опубликовали в своих Instagram информацию о разводе. Павел был более сдержанным в эмоциях, Агата, наоборот, дала себе возможность выговориться: «Пост — не по плану! Не по правилам всех нормальных пар... И не так, как надо, чтобы хайпануть и выглядеть выгодно в такой ситуации... Все выглядели — выгодно... Браво, девочки! Так вот... Не будет: хитовой песни, своей передачи, книги, картины.... Ничего! Я просто (хотела написать „девушка“, потом вспомнила, что мне 30 лет) женщина, которая, ну вот, пришла к тому, что надо законно расторгать брак. Люблю его — да!» — написала Муцениеце. Поклонники пары до сих пор находятся в шоке от этой новости. Радует лишь одно: пока еще законные супруги уверяют, что к этому серьезному решению они пришли «обоюдно» и даже после расторжения брака останутся «родными друг другу людьми».