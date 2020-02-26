В январе-марте проходит очередная акция по добровольной сдаче оружия

Источник материала: Аргументы и факты

В январе-марте правоохранители Беларуси в очередной раз проводят мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Эти мероприятия в первую очередь касаются тех, кто имеет незарегистрированное или ненужное оружие, а также боеприпасы и взрывчатые вещества, и наконец-то решит добровольно сдать их.

Как сообщил «АиФ» инспектор по разрешительной работе Московского РУВД г. Минска Александр МИСЮЛЯ, сотрудники органов внутренних дел постоянно разъясняют положения законодательства об освобождении от ответственности граждан при добровольной сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов в органы внутренних дел.

- Напоминаем всем понятным языком: «С оружием – 100 проблем! Добровольно сдать оружие не успеешь – надолго об этом пожалеешь! Не хочешь пострадать – поспеши добровольно оружие сдать!..» Все скажем нет незаконному оружию! Только сообща мы сделаем свою жизнь безопаснее, - в связи с проведением очередного мероприятия добавляет старший инспектор по разрешительной работе Московского РУВД г. Минска Александр ЛЕВШУНОВ.

Всем следует знать: за незаконное хранение оружия и боеприпасов, в том числе изготовление, приобретение, передачу во владение, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, взрывных устройств, предусмотрена уголовная ответственность по статье 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Вместе с тем лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные данной статьей, кроме случаев сбыта.

По телефону 102 вы можете сообщить информацию о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах и взрывчатых веществах, а также получить информацию о порядке добровольной сдачи таких предметов.