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Суд в Пинске вынес приговор бывшему крановщику за несчастный случай со смертельным исходом

26.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Суд в Пинске вынес приговор бывшему крановщику за несчастный случай со смертельным исходом
Прокуратура Брестской области проанализировала исполнение в 2019 году Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». В ходе анализа выявлены недостатки и упущения в сфере соблюдения норм о труде и охране труда. об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Как показал анализ, при наличии оснований органы прокуратуры Брестчины во всех случаях инициировали привлечение виновных к ответственности.

Справочно. В 2019 году в организациях региона в результате несчастных случаев погибло 16 работников (в 2018 году – 25), в том числе связанных с производством – 14 (в 2018 году – 25), тяжело травмировано 100 человек (в 2018 году – 94), из них связанных с производством – 99 (в 2018 году – 94). Напомним, в Пинском районе в прошлом году произошло 16 несчастных случаев на производстве, 2 случая из которых – со смертельным исходом.

Как пример, в августе прошлого года на стройплощадке в Пинске из-за несоблюдения машинистом крана требований безопасности погиб 42-летний прораб филиала одной из строительных организаций. После изучения причин и условий, которые способствовали такому нарушению, Пинская межрайонная прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия. Акт надзора рассмотрен – руководитель и инженер по охране труда привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как оказалось, 61-летний крановщик в тот день находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Это стало одной из причин несчастного случая. По инициативе прокуратуры машинист крана привлечен к административной ответственности и уволен из организации. Кроме того, в отношении последнего впоследствии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Приговором суда Пинского района и г. Пинска машинист крана признан виновным в совершении указанного преступления. В качестве наказания суд назначил ему 2 года лишения свободы с лишением права эксплуатации строительных машин и механизмов сроком на 5 лет. Согласно приговору суда предприятие обязано выплатить родственникам погибшего 75 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован либо опротестован.

Всего в 2019 году прокурорские работники Брестчины после проверок соблюдения законодательства о труде и охране труда внесли 71 представление, вынесли 114 предписаний, принесли 25 протестов, официально предупредили 60 лиц, привлекли к дисциплинарной ответственности 515 лиц, административной – 114, материальной – 52.

Наиболее распространенными нарушениями, которые привели к тяжелым и смертельным травмированиям, при установленной вине нанимателя прокуроры назвали:

  • невыполнение руководителями и профильными специалистами обязанностей по охране труда;
  • неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест;
  • допуск к работе лиц, не имевших необходимой квалификации и не прошедших обучение;
  • непроведение стажировок и проверок знаний по вопросам охраны труда;
  • эксплуатацию неисправного оборудования;
  • несоответствие технологического процесса требованиям безопасности.

Работа органов прокуратуры Брестской области по надзору за исполнением Директивы №1 будет продолжена.

 
 
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