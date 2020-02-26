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Суд в Пинске вынес приговор бывшему крановщику за несчастный случай со смертельным исходом
26.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как показал анализ, при наличии оснований органы прокуратуры Брестчины во всех случаях инициировали привлечение виновных к ответственности.
Как пример, в августе прошлого года на стройплощадке в Пинске из-за несоблюдения машинистом крана требований безопасности погиб 42-летний прораб филиала одной из строительных организаций. После изучения причин и условий, которые способствовали такому нарушению, Пинская межрайонная прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия. Акт надзора рассмотрен – руководитель и инженер по охране труда привлечены к дисциплинарной ответственности.
Как оказалось, 61-летний крановщик в тот день находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Это стало одной из причин несчастного случая. По инициативе прокуратуры машинист крана привлечен к административной ответственности и уволен из организации. Кроме того, в отношении последнего впоследствии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Приговором суда Пинского района и г. Пинска машинист крана признан виновным в совершении указанного преступления. В качестве наказания суд назначил ему 2 года лишения свободы с лишением права эксплуатации строительных машин и механизмов сроком на 5 лет. Согласно приговору суда предприятие обязано выплатить родственникам погибшего 75 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован либо опротестован.
Наиболее распространенными нарушениями, которые привели к тяжелым и смертельным травмированиям, при установленной вине нанимателя прокуроры назвали:
Работа органов прокуратуры Брестской области по надзору за исполнением Директивы №1 будет продолжена.
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