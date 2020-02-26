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Коронавирус распространяется. Первые случаи заражения выявлены в Германии и Алжире
Источник материала: СТВ
Новости мира. Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Германии и Алжире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Ковид-19» подтверждён и у гражданина Бразилии, который недавно вернулся из Италии. Инфицированные есть также в Австрии, Хорватии и Швейцарии.
Накануне в Министерстве здравоохранения Франции сообщили, что в стране коронавируса больше нет, всех заболевших удалось вылечить. Однако уже 26 февраля там выявили два новых случая заражения.
Растёт число инфицированных в Испании и Республике Корея. На севере Японии из-за угрозы распространения эпидемии закрывают школы.
В Китае по последним данным от вируса умерли более 2700 человек, вылечить удалось почти 30 тысяч граждан. Весь мир в поисках лекарства от заболевания.
Первое клиническое исследование противовирусного препарата началось в США. Его тестируют на мужчине, которого эвакуировали с лайнера Diamond Princess.
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Новости мира. Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Германии и Алжире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Ковид-19» подтверждён и у...
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