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Коронавирус распространяется. Первые случаи заражения выявлены в Германии и Алжире

26.02.2020 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Германии и Алжире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Ковид-19» подтверждён и у гражданина Бразилии, который недавно вернулся из Италии. Инфицированные есть также в Австрии, Хорватии и Швейцарии.

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Коронавирус распространяется. Первые случаи заражения выявлены в Германии и Алжире

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Коронавирус распространяется. Первые случаи заражения выявлены в Германии и Алжире

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Новости мира. Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Германии и Алжире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Ковид-19» подтверждён и у...
 
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