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Власти Кореи посмотрели «Паразитов» и решили раздать по $3000 своим гражданам

26.02.2020 11:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Недели спустя после исторической победы режиссера Пона Джун-хо на «Оскаре» его фильм «Паразиты» до сих пор остается в заголовках. Как пишет Hyperallergic, кинокартина уже запустила реформу жилых домов в Южной Корее. Правительство страны объявило, что оно поможет улучшить жилищные условия для таких людей «рабочего класса», как мистер Ким и его семья – центральные персонажи «Паразитов».

Власти Сеула, вдохновившись работой Джун-хо, пообещали выделить по 3,2 миллиона вон (почти три тысячи долларов) семьям города для того, чтобы их жилища отремонтировали: заменили системы отопления, полы и установили кондиционеры, сушилки, вентиляторы, новые окна и пожарную сигнализацию. В сумме деньги получат 1,5 тысячи семей, которым приходится тесниться в полуподвальных квартирах. Заявки на финансирование откроются в марте. Участие в программе одобрят в первую очередь тем, кто зарабатывает меньше 60% от среднего корейского дохода.

Как отмечает The Korea Herald, многие жители Сеула могут позволить себе лишь апартаменты на полуподвальном этаже – это самый доступный вариант для бедных людей. В 2015 году во всей Южной Корее насчитывалось около 383 тысяч полуподвальных квартир, из них 59,5% – в Сеуле.

Напомним, в «Паразитах» Ким Китхэк вместе с родственниками живет в сырой, тесной, грязной квартире, которая легко затопляется проливными дождями; в ней мало света. Это семейство завидует более состоятельной семье Пак, во владении которой – собственный дизайнерский особняк. Семья Китхэк строит план, по которой каждый ее член получит работу у Пак.

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Недели спустя после исторической победы режиссера Пона Джун-хо на «Оскаре» его фильм «Паразиты» до сих пор остается в заголовках. Как пишет Hyperallergic, кинокартина...
 
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