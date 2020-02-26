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Власти Кореи посмотрели «Паразитов» и решили раздать по $3000 своим гражданам
Источник материала: KYKY>
Недели спустя после
Власти Сеула, вдохновившись работой Джун-хо, пообещали выделить по 3,2 миллиона вон (почти три тысячи долларов) семьям города для того, чтобы их жилища отремонтировали: заменили системы отопления, полы и установили кондиционеры, сушилки, вентиляторы, новые окна и пожарную сигнализацию. В сумме деньги получат 1,5 тысячи семей, которым приходится тесниться в полуподвальных квартирах. Заявки на финансирование откроются в марте. Участие в программе одобрят в первую очередь тем, кто зарабатывает меньше 60% от среднего корейского дохода.
Как
Напомним, в «Паразитах» Ким Китхэк вместе с родственниками живет в сырой, тесной, грязной квартире, которая легко затопляется проливными дождями; в ней мало света. Это семейство завидует более состоятельной семье Пак, во владении которой – собственный дизайнерский особняк. Семья Китхэк строит план, по которой каждый ее член получит работу у Пак.
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