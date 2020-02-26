Из гроба постучали. 9 историй об очнувшихся после смерти

Источник материала: Аргументы и факты

83-летняя жительница Украины Ксения Дидух успела за сутки умереть и воскреснуть. Врачи, прибывшие на скорой, зафиксировали отсутствие пульса и констатировали смерть пациентки. Родственники пенсионерки начали готовить похороны, но через 10 часов она очнулась. Родным снова пришлось вызывать скорую, чтобы зафиксировать «воскрешение». Врачи увезли Дидух в реанимацию, сейчас ее состояние стабилизировалось. Медики назвали случай уникальным.

Однако чудесных историй об оживающих пациентах не так мало. "АиФ" вспомнил еще 8 случаев.

Успел на свои поминки

Во Владивостоке пьяный мужчина очнулся в морге и чудом достучался до сторожа.

Накануне он выпивал с друзьями. После очередной порции выпитого потерял сознание и упал на пол. Товарищи вызвали скорую, врачи констатировали смерть пациента и забрали тело в морг. Казалось бы, ничего необычного. Но оказалось, что мужчина был жив, просто очень пьян. Холодильник подействовал отрезвляюще, пациент очнулся, понял, где находится, и начал колотить в дверь и кричать. Он мог бы замерзнуть насмерть, если бы не сторож, которая проводила обход и услышала шум. Она сообщила об этом дежурным медикам. Те сначала не поверили, но все же вызвали полицию для проверки. Полицейские и освободили «воскресшего». «Его отогрели, привели в себя, опросили и отпустили домой», — рассказали в местном управлении угрозыска.

Он даже успел на собственные поминки!

Вскрытие подождет

Испанец Гонсало Монтойя Хименес отбывал срок за кражу в тюрьме Астурии. Внезапно он не появился на утренней перекличке. Сотрудники быстро его нашли: мужчина сидел на стуле без сознания, пульс не прощупывался. Прибывшие медики констатировали смерть заключенного. О гибели Гонсало сообщили родным и по протоколу отправили тело судебным экспертам на вскрытие.

Но вскрыть не успели: из мешка с телом пациента стали доноситься звуки. Оказалось, мужчина жив!

Родственники заключенного подали в суд на тюремных медиков. По их словам, Хименес болел эпилепсией и такая задержка дыхания могла случиться из-за неправильного лечения и приема препаратов. Еще они не поверили, что ошибиться могли сразу три врача, подписавших протокол о смерти. Родные Хименеса считают, что ошибся один врач, а остальные поставили подписи просто «для галочки».

Из гроба постучали

Житель Эфиопии Хирф Негеро тяжело болел, поэтому смерть мужчины не удивила ни родных, ни врачей. Но на похоронах Негеро из гроба раздался стук.

Многие гости церемонии в ужасе разбежались. Самые смелые открыли гроб и спасли мужчину, который, как оказалось, очнулся несколькими часами ранее, но был так слаб, что не мог даже кричать.

Родственники предположили, что мужчина не умер, а находился в коме, которую медики не смогли распознать.

К сожалению, после чудесного воскрешения Хирф Негеро прожил всего 2 месяца.

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Очнулся с проклятиями

55-летний Малик работал пастухом в Одише (штат на востоке Индии). Но однажды он не вернулся с выпаса домой. Его стали искать по местам, где обычно он гулял со своими козами.

Когда Малика нашли, он был без чувств. Родственники решили, что мужчина умер. Устроили похороны, вырыли могилу. Вдруг один из собравшихся заметил, что Малик едва покачал головой. А потом он стал осыпать громкими ругательствами распорядителей похорон.

Церемонию тут же прервали. Малика достали из могилы и отправили в больницу. Уже там врачи установили, что мужчину сразила сильная лихорадка. Именно из-за неё он потерял сознание и выглядел как труп.

Загадочный почтальон

Англичанин Араужо Жоао немало напугал своей внезапной смертью супругу. А потом удивил и медиков, очнувшись через 20 минут после констатации ими смерти.

38-летний Жоао служил почтальоном. Однажды в выходной они с женой отправились в магазин. Но едва мужчина сел за руль, как его глаза закатились, руки крепко сжали баранку и он потерял сознание. Испуганная женщина тут же вызвала скорую помощь. Но прибывшие на место медики смогли констатировать только смерть Араужо. Жоао повезли в морг. А по дороге он очнулся. Араужо срочно перевели в реанимацию. Но медики так и не дали ответа на вопрос о том, что случилось с потерявшим сознание почтальоном. Его кровообращение внезапно восстановилось. Врачи полагали, что мозг Жоао после такого кислородного голодания будет значительно повреждён. Но их опасения оказались напрасными: почтальон здоров и живёт нормальной жизнью.

Без пульса, но живой

Сердце американского пенсионера Уолтера Уильямса остановилось, и его родные вызвали коронера, чтобы зафиксировать смерть. Тело забрали в похоронный дом и даже начали готовить к бальзамированию. Еще чуть-чуть, и Уильямс бы точно больше не проснулся, но пенсионеру повезло. Он успел прийти в себя! Уильямс был очень рад возвращению.

Оказалось, пульс мужчины остановился из-за выхода из строя кардиостимулятора.



Фото: скриншот

Сотрудник морга сбежал

Кениец Пол Мутора решил свести счеты с жизнью, и на первый взгляд его попытка удалась. Медики констатировали смерть и отправили тело в морг города Найваша. Но на следующий день покойник «ожил» и начал стучать в дверь холодильной камеры. Работник морга вместо того, чтобы открыть ее, испугался и убежал. Пола позже освободили более сознательные сотрудники.

После всего пережитого Мутора пообещал больше не думать о суициде и извинился перед родителями за эту попытку.

Спасти не успели

Удивила медиков и новорождённая девочка из Нагарии (Израиль). Она родилась сильно недоношенной, на шестом месяце беременности. Ее мать Фаиза Мадждуб пришла на рутинное обследование в клинику, однако врачи выявили у неё маточное кровотечение и с сожалением сообщили: младенец мёртв. Решили стимулировать искусственные роды, чтобы не допустить гибели матери.

Когда девочка родилась, она не подавала признаков жизни. Врачи повторно признали её мёртвой. До вскрытия младенца поместили в холодильник криолаборатории.

Спустя 5 часов в клинику пришёл Али Мадждуб, муж пациентки, и попросил предъявить ему мертворождённую дочь. Но, когда девочку достали из холодильника, она задышала. Ребёнка срочно поместили в реанимацию и подключили к ИВЛ.

К несчастью, второго чуда не произошло. Врачи сутки боролись за жизнь новорождённой, но спасти девочку после нескольких часов в криокамере не смогли.